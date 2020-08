Juventus : Dybala présent dans le groupe

Touché à la cuisse gauche le 26 juillet, Paulo Dybala est présent dans le groupe de la Juve qui affronte ce soir l'Olympique Lyonnais pour le 8eme de finale retour de la Ligue des Champions.

On ne sait pas s'il sera titulaire ni même s'il jouera ce vendredi soir contre Lyon mais Paulo Dybala est bel et bien disponible pour ce rendez-vous ô combien important pour la Juventus de Turin. Blessé à la cuisse gauche contre la Sampdoria (2-0) le 26 juillet, l'attaquant argentin n'a pas rejoué depuis et a alimenté les nombreuses spéculations autour de lui. L'homme fort côté Juve cette année, élu meilleur joueur de Seria A il y a deux jours, s'est entraîné normalement ce matin et cela a suffit au coach Maurizio Sarri pour le convoquer pour la rencontre de ce soir (21h). La Juventus s'est inclinée (1-0) au match aller à Lyon et comptera sur toutes ses forces en présence pour renverser la vapeur face à l'OL. Même avec un Dybala à court de forme qui devrait logiquement démarrer sur le banc.Les Français Blaise Matuidi et Adrien Rabiot - très en vue ces derniers temps - figurent eux aussi par les vingt-deux hommes sélectionnés.