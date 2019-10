Juventus : De nouvelles louanges envers Matuidi de la part de Sarri

Maurizio Sarri, l’entraîneur de la Juventus Turin, a une nouvelle fois fait l'éloge de Blaise Matuidi, son milieu de terrain français.

Matuidi fait partie des Turinois les plus utilisés cette saison

Blaise Matuidi est-il comme le bon vin, à se bonifier avec l’âge ? C’est ce que l’on pourrait croire au vu du rendement qu’il affiche en ce début de saison et aussi de l’unanimité qu’il suscite partout où il évolue. Alors qu’avec l’équipe de France, il figure plus que jamais comme l’un des principaux tauliers de Didier Deschamps, du côté de la Juve il devient également incontournable.Ce vendredi, à la veille du match de championnat contre Bologne, Maurizio Sarri a tenu à mettre en avant le rôle si précieux de son international tricolore : « Blaise est un joueur au dynamisme extraordinaire, qui lit très bien le jeu et qui apporte énormément à l’équipe.». Des propos forts et qui font écho à ceux qu’il avait déjà tenus en début de saison, alors que l’ancien Parisien était annoncé sur le départ.A trente-deux ans, le natif de Toulouse se montre plus régulier et plus convaincant que jamais, et il n’y a plus personne pour pointer du doigt ses prétendues carences techniques. Sa présence dans le onze de départ lors de 8 des 9 matches de la Vieille Dame cette saison, et alors que la concurrence à son poste n’a jamais été aussi importante, est la preuve qu’il s’agit d’un élément hors pair et qui n’a rien à envier aux meilleurs au monde à son poste. Avec Miralem Pjanic, Leonardo Bonucci et Sami Khedira,À Turin, Matuidi donne donc pleinement satisfaction et ses brillantes performances se répercutent directement sur le temps de jeu d’un autre Parisien, en l’occurrence Adrien Rabiot.Sarri est loin d’être un fan, et les dernières rumeurs émanant de l’autre côté des Alpes font état d’un possible départ dès le mois de janvier pour le milieu français de 24 ans.