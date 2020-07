Juventus : Cristiano Ronaldo veut rester

Ci-après la liste des meilleurs buteurs africains dans les principaux championnats européens : Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Suisse, Russie, Ukraine, Grèce, Autriche, Danemark, République Tchèque, Serbie, Ecosse, Turquie: (13/07/2020)

En faisant parler la poudre àreprises enapparitions cette saison ensuisse, le "serial-buteur" camerounais des Jean-Pierre Nsamé occupe désormais la tête de notre Top 10 des meilleurs buteurs africains en EuropeDes performances exceptionnelles qui permettent également à l'attaquant de 26 ans de trôner au sommet du classement des meilleurs artificiers du championnat suisse. A lire aussi >> Suisse : on n'arrête plus Jean-Pierre Nsamé ! A la seconde marche du podium, on retrouve le prodige zambien du Red Bull Salzbourg (Autriche),(21 ans/ 24 buts), qui devance de deux unités l'inoxydable artificier sénégalais d'Alanyaspor (Turquie)(34 ans/ 22 buts) Le canonnier gabonais d' Pierre-Emerick Aubameyang , meilleur buteur africain des cinq grands championnats européens (Angleterre/Espagne/Italie/Allemagne/France), s'installe à la quatrième place avecdans son escarcelle cette saison en1)(Cameroun/ Young Boys/ Suisse) :2)(Zambie/ Red Bull Salzbourg/ Autriche) :3)(Sénégal/Alanyaspor/ Turquie) :4)(Gabon/ Arsenal/ Angleterre) :5)(Maroc/ Olympiakos/ Grèce) :6)(Egypte /Liverpool /Angleterre):7)(RD Congo/Royal Antwerp/ Belgique) :8)(Sénégal /Liverpool /Angleterre) :9)(Nigeria/LOSC/ France):10)(Comores/ Étoile rouge de Belgrade/ Serbie) :10)(Maroc/ AZ Alkmaar/ Pays-Bas):Les meilleurs buteurs africains en: 1) Pierre-Emerick Aubameyang : 20 buts 2) Mohamed Salah : 19 buts 3) Sadio Mané : 16 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Victor Osimhen : 13 buts 2) Habib Diallo : 12 buts 3) M'Baye Niang et Denis Bouanga: 10 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Youssef En Nesyri: 8 buts 2) Karl Toko-Ekambi : 6 buts 3) Lago Junior : 4 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Dodi Lukebakio: 7 buts 2) Ihlas Bebou et Amine Harit : 6 buts 3) Achraf Hakimi, Ramy Bensebaini et Streli Mamba: 5 buts Les meilleurs buteurs africains en: 1) Jérémie Boga : 11 buts 2) Musa Barrow : 7 buts 3) Gervinho: 6 buts