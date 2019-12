Juventus : Cristiano Ronaldo ne s'imagine pas devenir entraîneur

Cristiano Ronaldo a évoqué son avenir dans un entretien accordé à DAZN Italie. Après sa carrière, CR7 ne s'imagine pas enfiler le costume d'entraîneur.



Lors d'un entretien accordé à DAZN Italie, Cristiano Ronaldo a évoqué les changements dont il a été témoin dans le football professionnel depuis ses débuts :« Par rapport à mes 18 ans, tout a vraiment changé (dans le football) ... En ce temps-là, quand j'ai commencé à jouer au football, je voyais les choses différemment : c’était une passion plus naïve, plus spontanée et magique. Aujourd'hui, j'ai la même grande motivation à jouer. Je suis content de jouer au football, mais maintenant les priorités sont différentes: il faut gagner, il faut lever les trophées, il faut toujours être au top (…) Mais, la motivation est toujours la même.», a ainsi estimé CR7.La joueur lusitanien ne se voit pas entraîner dans le futur, même si pour l'heure, il ne ferme aucune porte :«mais peut-être qu'un jour je m'ennuierai et j'en aurai envie. Il ne faut jamais dire jamais ».