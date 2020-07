Juventus : Cristiano Ronaldo établit un nouveau record

Habituellement si calme, Hugo Lloris a vu rouge à la mi-temps du match face à Everton lundi. Le gardien français de Tottenham, furieux, s'en est pris à son coéquipier sud-coréen Heung-Min Son. José Mourinho a très vite éteint le début d'incendie.

Il fallait presque remonter au 4 avril 2011, il y a neuf ans, et à sa colère incontrôlable après un match nul entre Lyon et Nice qui fait peut-être encore trembler le vestiaire du stade Gerland pour retrouver trace d'un Hugo Lloris aussi énervé. Pourtant, lundi soir, le gardien français de Tottenham, connu pour son calme à toute épreuve, est sorti de ses gonds à la pause du match opposant les Spurs à Tottenham. Furieux contre son propre coéquipier Heung-Min Son, le gardien des Bleus s'est précipité vers l'attaquant sud-coréen au moment de regagner les vestiaires alors que l'arbitre avait à peine sifflé la fin de cette première période. Plus inhabituel encore de la part de l'ancien Niçois, Lloris semblait vouloir en découdre physiquement avec son partenaire et il a fallu l'intervention de plusieurs joueurs de Tottenham (Lo Celso, Winks et Sissoko) pour réussir à l'éloigner de Son et éviter que la situation ne dégénère vraiment et que les deux coéquipiers n'en viennent aux mains.Le retour aux vestiaires a toutefois fait visiblement beaucoup de bien aux deux hommes, qui se sont donné une accolade juste avant que la seconde mi-temps ne reprenne, à la sortie du vestiaire, avant de... s'enlacer à l'issue de la rencontre. « Quand c’est arrivé, ils étaient de dos, je n’ai pas vu ce qu’il s’est passé. Quand je suis arrivé, c’était fini et ils se prenaient dans les bras », a d'ailleurs indiqué après-coup José Mourinho, comme pour désamorcer au plus vite un éventuel début de polémique. Le manager des Spurs a également révélé ce qui avait fait voir rouge Hugo Lloris. « C’est parti d’un tir de Richarlison depuis le côté droit, Hugo a estimé qu’à ce moment du match, nos attaquants devaient donner plus défensivement et il s’est disputé avec Son. » Une altercation qui a amené le Portugais a bien insister sur ce point à la pause. « J’ai tenu à être sûr que mes joueurs sachent que j’étais très content de ça (le comportement défensif des joueurs du secteur offensif), car il n’y avait rien de mal. » Et maintenant, rendez-vous dans neuf ans pour le prochain pétage de plombs de Lloris...