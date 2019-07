Juventus : Cristiano Ronaldo affiche ses ambitions pour la nouvelle saison

Héroïque, Madagascar surprend la RDC et rejoint les quarts !

C’est une histoire un peu folle, mais qui prend tout son sens dans une Coupe d’Afrique des Nations 2019 pleine de rebondissements. Sorti en tête de sa poule après un exploit contre len’avait pas envie d’arrêter cette si belle aventure maintenant. Dimanche, à Alexandrie, lesont encore renversé une autre montagne en remportant leur 8eme de finale contre la. Malgré la suspension d’au milieu, les Malgaches ont été les plus entreprenants en début de partie et ils ont été récompensés par l’ouverture du score magnifique d’, auteur d’un tir puissant en pleine lucarne (9eme). En mode diesel, la RDC s’est réveillée en milieu de première période. Sur un centre venu de la gauche,a surgi dans le dos de Fontaine pour égaliser de la tête (21eme).Plus fermé en deuxième période, le match aurait pu tourner à l’avantage des Malgaches quand l’âme de cette sélection malgache,, a marqué à un quart d’heure du terme. Après un rush decôté droit, l’attaquant dea vu sa tête plongeante finir au fond des filets (77eme). Un but qui a dû provoquer une joie indescriptible sur l’île de, qui a ensuite tremblé jusqu’au bout avec une action litigieuse qui aurait pu offrir un penalty à(87eme). Mais finalement, dans le temps additionnel,a joué les bourreaux en égalisant de la tête sur corner (90eme). La prolongation a ensuite ressemblé à un long calvaire pour les Barea. Malgré l’entrée de, ce sont bien lesqui ont semblé les plus frais et qui ont mis en danger, auteur d’un arrêt incroyable sur une nouvelle tête de(100eme). Tout s’est donc joué sur la séance des tirs au but, avec le défenseur congolaisqui a envoyé sa frappe dans les nuages d’entrée. Précis, les Malgaches n’ont eux rien raté. Pour leur première CAN, lesdisputeront les quarts de finale la semaine prochaine. Ce sera contre le vainqueur du match opposant laau, qui aura lieu ce lundi (19h00 gmt).Ne cherchez plus le favori de cette Coupe d’Afrique des Nations. Sans l’, sortie à la surprise générale samedi contre l’, l’paraît clairement au-dessus du reste du plateau. Invaincue depuis le début de la compétition, la Verte a encore été impressionnante avec un grand sérieux dimanche soir, en 8emes de finale, contre la(3-0). Au Caire, les hommes den’ont presque jamais été inquiétés par leurs adversaires, qui avaient terminé en troisième position de leur groupe au premier tour et qui étaient privés de leur maître à jouer. Portés par le trio, les Fennecs n’ont eu de cesse d’inquiéter la défense guinéenne. L’attaquant de pointe algérien, omniprésent mais brouillon, a d’abord manqué de précision seul face au but après un bon centre de(20eme). Dans la foulée,a fait le show mais son ciseau a été arrêté par(23eme). A force de subir, la Guinée a logiquement fini par craquer. Après une touche côté gauche,s’est appuyé sur, en pivot, avant d’aller défierdans un angle fermé. Avec une frappe de l’intérieur, le joueur de l’Espérance de Tunis a ouvert le score (24eme).En confiance, l’Algérie ne s’est pas affolée quand lea mieux démarré la deuxième période.a été prudent sur un tir lointain de(55eme), laissant le (maigre) orage passer. Sous l’impulsion de, les Verts ont ensuite repris leur marche en avant. Trouvé par, le joueur de Manchester City a enrhumé son défenseur sur son contrôle, puis a doublé la mise en prenant le gardien guinéen à contrepied (57eme). En maîtrise, les Fennecs ont même corsé l’addition dans les dix dernières minutes grâce à l’entrant, bien placé pour reprendre le centre à ras de terre d’(82eme). Les Algériens rallient les quarts de finale avec toujours ce même sentiment de supériorité. La prochaine étape devrait être un peu plus compliquée face à laou le