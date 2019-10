Juventus : Bernardeschi vers la prolongation

Etienne Eto’o ne jouera pas la Coupe du monde des moins de 17 ans prévue dans quelques jours au Brésil. Pourtant présent à Brasilia où il a pris part au dernier stage préparatoire à cette compétition avec l’équipe nationale du Cameroun, le fils de Samuel Eto’o a été prié de plier bagage. Le joueur de Majorque ne fait pas partie de la liste définitive des joueurs retenus par Thomas Libiih. L’entraîneur camerounais ayant décidé de ne garder aucun des joueurs évoluant dans les championnats étrangers. Thomas Libiih joue en effet la prudence. Alors que quitus lui a été donné par le président de la Fédération camerounaise de football (Fécafoot) de «constituer et de communiquer à la FIFA la liste définitive des joueurs sans tenir compte de quelque restriction que ce soit », le sélectionneur de l’équipe championne d’Afrique des moins de 17 ans a botté en touche cette instruction qui l’aurait amené à transgresser un décret signé le 26 septembre 2014 par le président de la République. Et dont l’article 7 alinéa 3 dispose que : « pour les sélections nationales de football U15 (minimes) et U17 (cadets), seuls les joueurs enregistrés dans les compétitions organisées par la Fécafoot peuvent être sélectionnés ». Un décret qui oblige en effet le sélectionneur à se séparer de ses renforts venus de la diaspora. « Il se trouve d’ailleurs que ce n’est pas l’entraîneur Thomas Libiih qui a au départ convoqué ces joueurs venus de l’étranger. La preuve ? C’est par exemple le secrétaire général de la Fécafoot qui l’a fait avec Etienne Eto’o au point de lui annoncer d’avance qu’il jouera le Mondial », lâche un commentateur sportif camerounais, sous cap. « Au sujet des joueurs de la diaspora [Etienne Eto’o et compagnie, Ndlr.] ? Je ne peux pas outrepasser un décret présidentiel. La lourde responsabilité revient à la Fédération camerounaise de football. Ce n’est pas à moi de décider quoique ce soit, ce sera dommage pour les gamins. Mais je ne peux pas faire autrement », avait averti Thomas Libiih il y a deux jours, au micro de Olympia Sport, une émission diffusée par une radio locale à Yaoundé.Ekoi Manfred (Best Star) Yvan Tiwa (Fondation Tafi) Bruno Beubap (EFBC) Toni Nang (FC Ngueng) François Bere (Oyili FC) Fabrice Ndzie (Fondation Tafi) Sévérin Ze Essono (Académie Ahala) Stéphane Ngatchou (AS Fortuna) Aoudou Moussa (Real Académie de New-Bell) Patrice Ngolna (AS Milet) Amadou Daouda (Oyili FC) Ben Ahmed (Dauphine de Douala) Steve Mvoue (AS Azur) Franck Medou Bella (Apejes de Mfou) Jordan Dibongue (AS Milet) Loïc Onana (Académie Ahala) Yanick Noah (Sahel FC) Ismaïla Seidou (International) Leonel Wamba (AS Menoua) Samuel Bakia (Dauphine de Douala) Arnold Eba (Lékié FC)