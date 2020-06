Coupe d’Italie (Demi-finale): Juventus - AC Milan en direct

Michael Boye Marquaye, 65-years-old, in an exclusive chat with Starr FM Sports says the 22-year-old England international is a Ghanaian as he is the biological father of the player.https://t.co/TapOPZ4ehv — GhanaWeb (@TheGhanaWeb) June 10, 2020

L’ancien footballeur ghanéen Michael Boye Marquaye a affirmé ce mercredi être le père biologique de! Une révélation pour le moins étonnante alors que le jeune attaquant deest connu pour être officiellement le fils de Joseph Rashford , un Anglo-Jamaïcain, et de Melanie Rashford , originaire des Caraïbes.L'ancien milieu de terrain des Black Stars des années 1970, qui vit actuellement au Royaume-Uni, a ainsi révélé quelques détails sur le sujet dans un entretien accordé à la radio ghanéenne». Si plusieurs observateurs estiment quen’est qu’un simple imposteur qui cherche à faire parler de lui, le principal intéressé affirme que ses motivations sont toutes autres : «», a affirmé l’ancien Black Star qui soutient que son seul objectif est de "faire savoir au monde entier que le prodige desa des racines ghanéennes". A lire aussi >> Angleterre: Rashford récompensé pour son engagement caritatif