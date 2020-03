Serie A (26e J): Juventus - Inter Milan en direct

Interné dans un hôpital de Yaoundé, l’entraîneur champion des Jeux Olympiques de Sydney 2020 a reçu la visite du ministre des Sports et de l’Education physique.

RĂ©confort

Chaîne de solidarité

Narcisse Mouelle Kombi n’a pas oublié ce que Jean Paul Akono a fait pour le Cameroun. Si le pays des Lions Indomptables a remporté les Jeux Olympiques de 2000, après avoir respectivement battu le Brésil, le Chili et l’Espagne, c’est en partie grâce à cet homme. A 68 ans, l’entraîneur camerounais est aujourd’hui très souffrant. Interné au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Yaoundé où il suit des soins, le champion de Sydney 2000 a reçu samedi la visite du ministre des Sport et de l’Education physique.Narcisse Mouelle Kombi est allé apporter du réconfort à l'ancien sélectionneur des Lions Indomptables qui a dû, en l'espace de quelques semaines, soigner un palu et une infection pulmonaire. « Je me suis rendu au chevet de J. P. Akono, ancien footballeur et sélectionneur champion olympique de Sydney 2000. Relevant une amélioration progressive de son état de santé, je lui ai exprimé mes vœux de réconfort et de prompt rétablissement, au nom du mouvement sportif national », a écrit le ministre sur son compte officiel Twitter.Aux dernières nouvelles, le médaillé d'or olympique de 2000 se porte mieux qu'il y a quelques jours. « Il peut déjà parler », informe un proche de Jean Paul Akono. En guise de soutien, une chaîne de solidarité s'est formée au sein du mouvement sportif camerounais et même de la diaspora afin de venir en aide à celui qui avait déjà survécu à un AVC en 2013.