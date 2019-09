Justice : Deux peines de prison dans l'affaire Sala

Deux personnes ont été condamnés à des peines de prison ferme ce lundi pour avoir diffusé des photos du corps d’Emiliano Sala lors de son autopsie.



Two people have been jailed after admitting accessing CCTV footage of the post-mortem examination of footballer Emiliano Sala.

Au printemps, on apprenait l’ouverture d’une enquête par la police britannique, après la diffusion sur les réseaux sociaux de photos du corps d’Emiliano Sala après sa mort dans un accident d’avion en début d’année. Deux personnes avaient été arrêtées à l’issue de cette enquête, et ce lundi,Sherry Bray (49 ans) et Christopher Ashford (62 ans) travaillaient au moment des faits pour une société de vidéosurveillance qui gérait notamment les caméras de la morgue de Bournemouth où avait été transféré le corps de l’Argentin après son repêchage. Ils ont reconnu les faits après leur audience devant la Cour de Swindon.et a prononcé des peines de 14 mois de prison pour Sherry Bray, et de 5 mois de prison pour Christopher Ashford.