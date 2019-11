Justice : Aucune suite pour une plainte contre Neymar

D'après L'Equipe, le parquet de Bobigny aurait statué sur le dossier Neymar, qui avait giflé un supporter rennais.

L'avocat du plaignant ne décolère pas

Le quotidien sportif affirme ce lundi soir que la plainte déposée par un supporter de Rennes, pour un coup au visage porté par Neymar au terme de la finale de la Coupe de France disputée face au club breton le 27 avril dernier,Le plaignant avait exposé sa version des faits à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne. Par la suite, le Brésilien a été convié à se défendre devant le même service à la fin du mois d'août.Invoqué ce lundi 4 novembre et à la lumière de ces témoignages, le parquet de Bobigny n'a pas donné suite. Dans un entretien accordé à L'Equipe,: « Les procureurs n'ont de cesse de poursuivre les gens en justice pour l'exemple. Eh bien, pour l'exemple, on décide de ne pas poursuivre. Imaginez si mon client avait frappé ce joueur. Il aurait été interdit de stade et condamné à de la prison avec ou sans sursis par un tribunal (...) Ce classement sans suite et ce rappel à la loi sont synonymes d'un petit bisou sur le front», a déploré le magistrat. Pour rappel des faits, le supporter breton avait « chambré » les joueurs parisiens, enjoignant Neymar à "apprendre à jouer au foot". Ce dernier avait réagi avec un léger coup porté au visage de son interlocuteur.