Junior Firpo blessé en faisant du karting ? Le Barça dément

Le football camerounais se développe et le Qatar l’a bien compris. C’est pourquoi les Fédérations des deux pays ont décidé de signer un partenariat de 3 ans, le 1mars dernier à Doha. Cet accord de coopération vise la promotion, la croissance et le succès continu du football dans les deux pays. « L’accord conclu, d’une durée de trois ans renouvelables, est le fruit d’un processus de négociations entamées en avril 2019 », indique la Fédération camerounaise.Ainsi donc, cette convention définit les domaines de coopération entre les deux Fédérations. Sont concernés : les dirigeants, experts techniques, arbitres, entraîneurs et joueurs. Il s’agit notamment des compétitions organisées par chaque Fédération. Aussi des cours techniques et pédagogiques, séminaires et conférences. Sans oublier le partage d’expérience et d’expertise dans la construction et la gestion des infrastructures sportives, des équipements sportifs et scientifiques. La convention concerne aussi la formation aux procédures techniques personnelles et organisationnelles, et le partage d’expérience dans les domaines de la science du sport et de la médecine sportive dans le football.Cet accord de coopération couvre les sélections nationales de football dames et messieurs du Cameroun. Ainsi que celles du futsal. Et 17 secteurs d’intervention importants (marketing, arbitrage, football féminin, football jeunes, futsal, médecine sportive, etc.) pour le développement d’un football de qualité. Pour mémoire, le Qatar avait déjà permis l’organisation sur ses terres, d’un stage de préparation au centre technique Aspire pour les Lions Indomptables dans le cadre de la CAN 2019. https://twitter.com/FecafootOfficie/status/1234840448386072578