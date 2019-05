Juninho (Lyon) : « Il faut se concentrer sur la Ligue 1 et être plus réguliers »

Juninho et Sylvinho ont fait passer des messages très clairs lors de leur présentation à la presse ce mardi, en présence notamment de leur président Jean-Michel Aulas.

Sylvinho : "Je contrôle le travail, et il y en aura beaucoup"

Quand j’ai commencé comme consultant, j’ai eu l’occasion de mener une vie que je n’avais jamais vécue. Tu travailles trois fois par semaine, j’ai vécu un peu plus. J’ai pris du plaisir. J’ai donné à ma famille l’opportunité de profiter et j’ai hésité à revenir plus près du terrain. Après les deux premières discussions je voulais rester au Brésil. Mais cette fois-ci, avec le départ annoncé de Bruno, avec la régularité de l’équipe, avec la possibilité de choisir l’entraîneur, ça m’a donné beaucoup de confiance. Beaucoup d’équipes gâchent leur saison à cause de l’ego, et ça ne sera pas le cas entre nous. Le président m’a donné beaucoup de libertés. C’est ça qui a fait la différence, la liberté de travailler, la liberté de choisir l’entraîneur. Je savais que c’était maintenant ou jamais. Je suis humeur donc j’ai peur, c’est normal. Mais je ne me serais pas pardonné de refuser une troisième fois.Je ne serai pas sur le terrain mais je serai près du staff, près de Florian Maurice, en donnant des conseils. Mais c’est aussi nouveau pour moi, je vais prendre mes marques pendant la préparation. J’ai toujours été un leader et j’ai toujours envie de parler et d’aider les autres. Je veux faire un bon lien entre l’entraîneur et le staff, et entre le staff et la direction. Avec pourquoi pas des discussions personnelles avec certains joueurs.On est derrière le PSG, c’est une équipe d’une énorme qualité technique. Ils seront favoris du championnat. Mais on a 38 journées à jouer. Il faut se concentrer sur la Ligue 1 et être plus réguliers que ça. J’adore gagner, j’étais mauvais perdant. Les supporters veulent voir des nouveaux trophées. C’est difficile. Garder l’opportunité de jouer la Ligue des champions est une priorité. C’est sur d’arriver à la moitié de la saison avec beaucoup de points d’écart. Nous devons être plus concentrés sur le championnat et pourquoi pas gagner une Coupe nationale.Ma méthodologie de travail, comme le disait Juninho est le 4-3-3. J’aime la possession de balle, jouer dans le camp adverse. Je vais vous parler de la qualité technique de l’athlète, de l’organisation tactique, de la qualité physique. Mais on ne joue pas au football sans inspiration et sans âme. On va travailler tous les concepts mais je peux vous dire une chose : il ne manquera pas d’inspiration et d’âme. Le meilleur joueur de notre équipe est né le 3 aout 1950. C’est Lyon. C’est ma méthodologie de travail.Je connais très bien le foot français, je vis actuellement à Milan, je m’occupe des Brésiliens qui jouent en Europe. J’ai joué contre des équipes françaises. Il y a beaucoup de force physique et de qualités techniques. Je ne peux pas vous dire grand-chose des autres équipes. On va concentrer sur notre travail.J’ai eu différentes propositions, j’ai été adjoint pendant huit ans. Il y a des choses qui m’empêchaient d’être numéro 1 : j’étais dans des projets très importants. Moi je n’avais qu’un objectif : faire une carrière en Europe. C’est pour ça que j’ai refusé certaines propositions. A Lyon, le projet est excellent, c’est un grand club européen. C’est un projet qui m’inspire. Et aux cotés de Juninho, ce sera plus facile.Lyon m’a donné une maison, une opportunité, mais pas d’objectifs. Il m’a donné les clés et je ne pouvais qu’accepter. Le football vit avec les résultats et je le sais. Je ne contrôle pas les résultats mais je contrôle le travail, et il y en aura beaucoup.La personne qui va me rejoindre est Fernando Lazzaro, qui va être l’un de mes adjoints, qui travaille très bien et qui m’apaise. Cela a été plus simple d’accepter ce type de projet. Dans ce staff il y a également Claudio Caçapa, Greg Coupet aussi et Gérald. Je n’avais pas l’utilité de venir avec d’autres personnes. Je ne suis pas venu pour détruire le travail mais pour construire. Donc je n’avais besoin que de Fernando.