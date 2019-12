Julien Stéphan (Rennes) : « Une victoire amplement méritée »

Dans une partie qui se dirigeait vers un nul, un but de Camavinga a offert la victoire à Rennes face à l'OL (0-1). Les Bretons sont désormais 4emes tandis que les Lyonnais sont 8emes et n'en ont pas fini avec la crise.

Le debrief

L’instant T :

Dans cette rencontre, chaque action proche du but peut être synonyme de K-O et Rennes n'en est pas passé loin à dix minutes du terme. Sur un centre rentrant à ras terre, Lopes est trop court et offre pratiquement un but tout fait à Niang. Malheureusement, le Sénégalais voit Rafael tacler et le gêner sur sa frappe. Le ballon passe finalement au-dessus de la barre.

Les tops et les flops

Faitout MAOUASSA (7)

Edouard MENDY (7)

RAFAEL (3)

La feuille de match

LYON - RENNES : 0-1

Lyon

Rennes

Quatre jours après les événements survenus à la fin du match de Ligue des Champions face au RB Leipzig, le retour de l’Olympique Lyonnais face à ses supporters était forcément attendu. Dimanche, les hommes de Rudi Garcia n’ont pas subi d’hostilité au moment de fouler la pelouse du Groupama Stadium. Il faut dire que l’hommage rendu à Bernard Lacombe, après 40 années de bons et loyaux services, a aidé à apaiser ce climat hostile. Une fois les hommages rendus, la triste réalité est revenue dans l’antre lyonnaise avec une quatrième défaite à la maison depuis le début de la saison (0-1). Après la réaction européenne en milieu de semaine, l’OL a encore une fois offert un spectacle soporifique. Entre conservation stérile et absence de poids offensif, les Gones n’ont rien fait pour se rendre la partie facile et ce ne sont pas les blessures rapides (et sérieuses ?) de Reine-Adelaïde et Memphis qui ont arrangé les affaires lyonnaises.C’est même le Stade Rennais qui a mis le plus en difficulté le bloc lyonnais et obligé Anthony Lopes à s’employer. Un an après ses débuts sur le banc breton dans ce même stade, Julien Stéphan semble aimer la Capitale des Gaules, où il a vécu pendant le passage de son père sur le banc de l'OL (1992-1995). Après des semaines de doute, les Rennais ont clairement repris le fil de leur saison avec cette quatrième victoire de suite en championnat. Solides défensivement derrière la doublette Da Silva - Morel, les Rouge et Noir ont profité de la justesse technique de Grenier et Bourigeaud ainsi que de la vitesse de Raphinha pour poser des problèmes aux Lyonnais. Dans une partie où les occasions ont été rares (6 tirs cadrés), Rennes a été le plus dangereux et le coup tactique de Stéphan avec un passage en 4-4-2 à un quart de la fin a été bénéfique. Sans un bon Lopes dans les buts adverses et un retour héroïque de Rafael sur Niang à dix minutes de la fin, le 4eme de Ligue 1 aurait pu espérer s'offrir la victoire plus tôt. Il a finalement dû attendre les dernières minutes et un solo de Camavinga pour s'offrir une troisième victoire de suite à Lyon.Peu en vue dans le début du match, le Bleuet est petit à petit monté en régime face à l’OL. Parfois à la limite dans ses interventions, le latéral gauche rennais a pourtant réalisé quelques interventions ô combien importantes comme ce tacle dans la surface sur Bertrand Traoré. Sorti sur civière à 20 minutes de la fin après un choc frontal avec Rafael.A la différence de Lopes, Edouard Mendy n'a pas eu beaucoup de choses à faire dimanche. Mais après le raté de Niang, le portier rennais a sauvé les meubles avec une double parade sur les tentatives de Caqueret et Traoré. Deux sauvetages aux lourdes conséquences puisque derrière, les Bretons ont marqué l'unique but de la rencontre.Aligné à gauche de la défense comme face à Leipzig, Rafael a vécu une fin d’après-midi compliquée face à Raphinha. Le Brésilien a été décontenancé par la vivacité de son compatriote. Conscient des difficultés de son latéral, Garcia l’a fait passer à droite mais Raphinha l’a suivi. Plus de repères de ce côté du terrain mais un peu trop d’engagement dans les duels. A sa décharge, un magnifique retour pour empêcher Niang d'ouvrir le score à dix minutes de la fin.Temps chaud – Pelouse excellente: M.Bastien (: Camavinga (86eme) pour Rennes: Be.Traoré (53eme), Andersen (55eme) et Caqueret (91eme) pour Lyon - Mb.Niang (45eme), Bourigeaud (76eme) et Gnagnon (82eme) pour Rennes: AucuneLopes () – Tete (), Andersen (), Denayer (), Rafael () puis Cornet (90eme)- Caqueret (), Tousart () - Reine-Adelaïde () puis Traoré () (34eme), Depay (cap) () puis Terrier () (46eme), Aouar () - Dembélé (: Tatarusanu, Bard, Thiago Mendes, Marcelo: R.GarciaE.Mendy () – Traoré (), Da Silva (cap)(), Morel (), Maouassa () puis Gnagnon (69eme) - Bourigeaud (), Camavinga (), Grenier () puis Hunou (69eme), Léa Siliki () - Raphinha (), Mb.Niang () puis Del Castillo (82eme): Salin, Nyamsi, Tait, Gboho: J.Stéphan