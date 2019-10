Julien Stéphan (Rennes) : « La victoire nous manquait »

En venant à bout de Toulouse (3-2), Rennes a mis fin à une série de dix matchs sans victoire (toutes compétitions confondues). Julien Stéphan était évidemment soulagé après la rencontre.

Dix matchs et plus de deux mois plus tard, Rennes a renoué avec la victoire ce dimanche, à l'occasion de la réception de Toulouse (3-2). Un succès arraché dans les dernières secondes d'une rencontre riche en rebondissements et qui fait le bonheur de Julien Stéphan. « Il y a beaucoup de joie et du soulagement, a reconnu le coach du SRFC.C'était un scénario assez incroyable, mais est-ce que ça pouvait être autrement ? Peut-être que c'était notre destin. On a fait une entame de match canon, portés par l'énergie du public. Après, on a un peu trop reculé et laissé l'initiative à Toulouse qui s'est bien relancé. » Avant d'ajouter : « C'est un groupe très uni, très sain, et on est ravis du scénario car ces trois jours resteront très importants dans la construction de ce groupe. »