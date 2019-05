Julian Brandt (Bayer Leverkusen) s’engage à son tour avec Dortmund

Après Thorgan Hazard, c’est Julian Brandt qui a officiellement rejoint le Borussia Dortmund mercredi, comme annoncé dans un communiqué du BVB.



Brandt : « Je suis très motivé et optimiste »

On commence à s’y habituer, mais le Borussia Dortmund a décidément l’art de savoir compenser les départs importants. Et de manière anticipée. Après avoir enregistré la vente de Christian Pulisic à Chelsea dès cet hiver (pour 64 millions d’euros). L’international allemand (24 sélections) débarque quelques heures après l’annonce du recrutement de Thorgan Hazard au Borussia Mönchengladbach. Du haut de ses 23 ans, le natif de Brême dispute déjà son sixième exercice en pros et reste sur un exercice à 10 buts et 17 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues. Les détails de l’opération n’ont pas encore été communiqués alors que quelques formalités sont encore à régler entre les deux clubs.« Bien que Julian Brandt joue dans la Bundesliga depuis longtemps et possède une grande expérience aux niveaux national et international, il est toujours un très jeune professionnel avec un potentiel de développement. Il peut être utilisé sur plusieurs postes offensifs et enrichira notre jeu de sa créativité », s’est félicité Michael Zorc, directeur sportif du BVB. L'intéressé a effectivement changé de poste cette saison, passant de l'aile à un rôle axial. Une polyvalence qui rappelle celle de Hazard, son futur coéquipier.« Une des raisons principales de mon changement est que le BVB a raté de peu le titre la saison dernière. Il y a donc matière à amélioration et je suis très enthousiasmé par les garçons, je suis très motivé et optimiste concernant mon développement personnel et celui de toute l'équipe », a de son côté réagi Brandt.