Juan Carlos Garrido remplacerait Sébastien Desabre au WAC Casablanca

Avant l’opposition entre leurs deux équipes respectives, Zinedine Zidane a décrit Pep Guardiola comme étant « le meilleur » dans ce domaine.

Mercredi soir, à l’occasion des 8es de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid accueille Manchester City à Santiago Bernabeu. Une rencontre qui verra deux grands techniciens s’affronter, en l’occurrence Zinedine Zidane et Pep Guardiola. Ça sera leur premier face à face, et le coach français a hâte d’en découdre, même s’il prévient que ce match sera avant tout « un duel entre deux grandes équipes » et que c’est ce qui compte.

Guardiola a conseillé Zidane à ses débuts

Si Zidane est impatient de se frotter à Guardiola, c’est parce qu’il lui voue une énorme estime. Même s’il compte une Ligue des Champions de plus à son palmarès, il considère même le technicien catalan comme le numéro un dans le circuit actuellement. « Il l'a toujours montré, au Barça, au Bayern et à Manchester City. Il y a beaucoup d'entraîneurs dans le monde, mais pour moi, c'est lui le meilleur », a-t-il affirmé. Un hommage auquel le manager des Sky Blues ne restera certainement pas insensible.

Zidane a lancé sa carrière de coach en 2014, à un moment où Guardiola était déjà une référence dans le domaine. Et l’ancien meneur des Bleus a avoué avoir bénéficié de quelques conseils de sa part. « Oui, et on a beaucoup parlé. Mais, je ne vais pas vous (aux journalistes) dire ce dont je me souviens. Mais, ce qui est sûr c’est que c’est très intéressant ». Des conseils que l’entraineur merengue pourraient désormais utiliser à son avantage pour faire chuter son rival. « Nous sommes inspirés de ce que Guardiola a fait comme entraineur, mais nous ne sommes pas inquiet à l’idée d’affronter ces équipes », a-t-il assuré.