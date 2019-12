JS Kairouan : versement par la FTF de l'argent de Camara

Après la Une controversée à l’égard de Romelu Lukaku et Chris Smalling du Corriere dello Sport, l’AC Milan et l'AS Rome ont annoncé le boycott du journal jusqu'en janvier.

Le communiqué de presse



Following the publication today of the front page headline 'Black Friday' accompanied by a picture of Chris Smalling and Romelu Lukaku, #ACMilan and @ASRomaEN have issued an immediate ban to the "Corriere dello Sport".

Full statement 👇🏻https://t.co/0KrCNGEWRC

— AC Milan (@acmilan) December 5, 2019



In seguito alla prima pagina con il titolo BLACK FRIDAY associata a una foto di Smalling e Lukaku, l'#ASRoma e il @ACMilan hanno scelto di negare al Corriere dello Sport l'accesso al centro sportivo.

Il comunicato: https://t.co/oh8uDYEvSi pic.twitter.com/dbuXB127nK



— AS Roma (@OfficialASRoma) December 5, 2019

Après la Une « Black Friday » du quotidien sportif italien Corriere delllo Sport, montrant l'attaquant de l'Inter Romelu Lukaku et le défenseur de la Roma Chris Smalling, les répercussions ne se sont pas fait attendre. Encore plus dans un contexte de recrudescence des actes racistes en Serie A.Dans un communiqué commun, l’AS Rome et l'AC Milan ont annoncé. Les journalistes du média seront donc donc interdits d’accès aux centres d'entraînements des deux clubs italiens, et n’ont plus accès aux joueurs.« Nous estimons que les joueurs, les clubs, les supporters et les médias doivent être unis dans la lutte contre le racisme dans le football, et nous pensons que chacun d'entre nous a le devoir d'être précis quant aux mots qu'il utilise et aux messages qu'il délivre », expliquent les deux clubs.