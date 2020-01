JS Kairouan : sit-in de protestation des supporters

Adama Traoré a réalisé une transformation physique incroyable en 3 ans😱 pic.twitter.com/fZmKaAqIeL — Ilies Mkt (@IliesMekkiat) December 28, 2019

🔴 Benjamin Mendy après son match face aux Wolves : "Je ne veux plus jamais jouer contre Adama Traoré, à chaque fois que je devais défendre contre lui mes jambes tremblé, c'est sûrement un des matchs où j'ai eu le plus peur pour moi."

Adama Traoré : « Je ne fais pas de pompes ou de musculation. C'est difficile à croire, mais je ne fais rien de tout cela. C'est génétique. Je fais des exercices, mais pas trop non plus parce que je prends de la masse musculaire très vite. »

(Sexta)

Le joueur de 23 ans, originaire du Mali, a été approché durant les derniers mois par les Aigles mais il n'a pas pu honorer sa convocation pour raison de blessure. Interrogé sur son choix entre le Mali et l’Espagne, le joueur formé au FC Barcelone a botté en touche. « A propos du Mali, ils sont venus chez moi. Nous avons parlé et après cela le gars a pris une photo en me donnant un maillot du Mali… Avec l’Espagne, je n’y suis pas allé parce que j’étais blessé. Quand le moment sera venu, vous verrez quelle équipe je décide. Mais si l’Espagne revient, je serai en mesure d’aller m’entrainer avec la Roja », a-t-il indiqué. « Ma mentalité est de travailler pour l’équipe et les performances en clubs me donnent une chance avec deux sélections et j’en suis heureux. Je suis reconnaissant d’avoir cette chance avec deux sélections, l’Espagne où je suis né et le Mali où se trouvent mes origines », a-t-il conclu. Cette saison, Adama Traoré a marqué 4 buts et 4 passes décisives en 20 apparitions en Premier League. A lire aussi >> Adama Traoré (Wolverhampton) ne dirait pas non au Real Madrid