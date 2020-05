▷Vidéo: Le XI de rêve des joueurs d'un seul club

Arsène Wenger pense que le règne de Messi et CR7 touche à sa fin !https://t.co/83xTUBy0VN — Foot Mercato (@footmercato) May 9, 2020

La domination des deux Monstres a été remarquable, mais cela ne peut sûrement pas durer étant donné que Ronaldo a 34 ans et Messi a 32 ans. Le début d'une nouvelle ère? Selon Arsène Wenger la réponse est oui : «Nous n'avons jamais vu des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui peuvent absolument tout créer dans n'importe quelle situation difficile, mais je pense que leur règne touche à sa fin. Mais il s'agit maintenant de la prochaine génération. La prochaine génération est peut-être française : pour le moment les principaux acteurs pourraient être Mbappé, et bien sûr Neymar » a indiqué l'Alsacien au micro de BeIN Sports