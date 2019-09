Il est considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de la planète. Et sa carrière exceptionnelle le confirme. Pourtant, à ses débuts, Samuel Eto’o ne s’attendait pas à un tel succès.On a tendance à voir le succès comme quelque chose de soudain et de surprenant. Certes, je ne peux pas dire que j’aurais pu imaginer avec précision ce que l’avenir me réserverait, mais je savais une chose c’est que j’avais du talent », a confié le meilleur numéro 9 du FC Barcelone, dans un entretien accordé au journal privé camerounais, Défis Actuels. « J’ai travaillé dur et le travail m’a emmené là où le talent seul n’aurait pas pu. Mon objectif était d’aller le plus loin possible, tout en donnant du bonheur aux autres. Et pour moi, c’est ça le vrai succès », a-t-il ajouté. Le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations (18 buts) a définitivement rangé ses crampons le 7 septembre dernier. Et lorsqu’il regarde dans le rétroviseur, l’ancien capitaine des Lions Indomptables ne voit qu’un seul facteur qui a favorisé sa réussite : « Le travail, le travail, le travail ! », dit-il. « C’est dans l’effort que réside la clé de ma réussite. Vous pouvez être un génie, avoir les plus grands diplômes et avoir toutes les relations du monde, si vous ne travaillez pas, si vous ne vous impliquez pas sérieusement dans ce que vous faites, il y a peu de chance que ça fonctionne. Je le dis tout le temps, j’ai travaillé dur toutes ces années et je le fais encore aujourd’hui. C’est mon modus operandi », conclue le quadruple Ballon d’or africain.