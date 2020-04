Drame: un joueur du Lokomotiv Moscou décède en plein entraînement !

. Le jeune défenseur central russe du Lokomotiv Moscou,

, est mort brutalement lundi 20 avril pendant une séance d'entraînement individuelle, foudroyé par une crise cardiaque.

Malgré l’intervention rapide des secours, le footballeur de 22 ans n’a pas pu être ranimé à temps et laisse derrière lui une femme et un fils.

We are truly sad to announce the death of Kazanka defender – Innokentiy Samokhvalov.

He had a wife and a son.



Kesha was a kind, helpful person and a good friend. We are truly shocked by what happened and express our sincere condolences to his family and friends. pic.twitter.com/LgpcHMdB8d



— FC Lokomotiv Moscow (@fclokomotiv_eng) April 20, 2020



Сегодня в нашей семье горе – не стало защитника «Казанки», воспитанника Академии клуба Иннокентия Самохвалова. Нашего Кеши.

Lokomotiv Moscow player Innokenty Samokhvalov has died aged 22 from suspected heart failure while training alone, the club has said.

Triste nouvelle en provenance deDébarqué chez les vice-champions de Russie en 2015,n'était jamais apparu en équipe première. Il évoluait avec, l'équipe B du« C'était un homme gentil et sympathique, un bon ami. C'est un grand chagrin pour notre famille. Il laisse une femme et un fils. Nous sommes choqués par ce qui s'est passé et nous exprimons nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis », peut-on lire sur le compte Twitter du, qui arbore désormais une bannière en hommage au joueur.Il convient de noter que l’écurie moscovite n'a pas précisé si cet incident tragique a un lien avec le«Les circonstances sont en train d'être clarifiées. Tout ce que je sais est que Innokentiy s'est senti mal durant une séance d'entraînement individuel» a affirmé son entraîneur à Kazanka,, à l'agenceCette disparition tragique s’ajoute malheureusement à la longue liste des footballeurs victimes de leur passion et leur dévouement pour le sport-roi. >> Ils sont décédés sur un terrain de football