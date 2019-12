Joueur africain de l'année : Salah, Mané et Mahrez en lice pour le titre

On connait l’identité des trois meilleurs candidats de toutes les catégories pour les CAF Awards 2019. Dans la course au titre de « Meilleure joueuse africaine » de l’année, une Camerounaise résiste : Nchout Njoya Ajara. Considérée comme la candidate la plus sérieuse à cette distinction, la pensionnaire de Valerenga est au duel avec la Nigériane Asisat Oshoala et la Sud(africaine, tenante du titre, Christen Thembi Kgatlana. Déjà en lice l’année dernière, Nchout Njoya Ajara est celle qui a plus de raisons de croire en ses chances. Compte tenu de ses statistiques reluisantes. Héroïne de l’équipe nationale de football féminin du Cameroun à la Coupe d’Afrique des Nations 2018 et dans la campagne pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, la Lionne a également brillé en Coupe du monde en France. Bourreau de la Nouvelle-Zélande, elle avait, grâce à un doublé dont l’une des réalisations était en lice pour le prix du « Meilleur but de l’année », permis à son pays de se hisser en huitièmes de finale de la compétition. Vice-championne de Norvège, la joueuse de 26 ans a inscrit 11 buts en 22 matchs de championnat cette saison.Notons que le Cameroun est également en lice dans deux autres catégories, celles de la « Meilleure équipe africaine de football féminin » et de « Meilleur entraineur de football féminin » où le sélectionneur Alain Djeumfa côtoie Desiree Ellis de l’Afrique du Sud et Thomas Dennerby du Nigeria.