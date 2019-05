Josep Maria Bartomeu (FC Barcelone) maintient sa confiance à Ernesto Valverde

Si la Juventus Turin est sacrée depuis bien longtemps et que Frosinone et le Chievo Vérone descendront en Serie B, il reste encore du suspense en Serie A. Aussi bien dans la lutte pour la Ligue des Champions que pour le maintien.

La course à la Ligue des Champions : 4 pour deux places



Atalanta Bergame qualifiée si :



Défaite et l’Inter Milan perd aussi qu’importe le résultat du Milan AC et la Roma (même goal average mais différence de buts favorable)



Inter Milan qualifié si :



Défaite et le Milan AC et la Roma perdent



Milan AC qualifié si :



Nul et l’Atalanta Bergame perd (goal average particulier favorable)



AS Roma qualifiée si :



La course à la Ligue Europa : On prend les mêmes

La course au maintien : Le Genoa a son destin entre les mains



Genoa maintenu si :



Nul et Empoli s’incline face à l’Inter dans le même temps (goal average particulier favorable)



Empoli maintenu si :



Défaite et le Genoa perd



Udinese maintenu si :



Nul ou défaite et le Genoa ne gagne pas



Fiorentina maintenue si :



Qui pour accompagner la Juventus et le Napoli en Ligue des Champions la saison prochaine ?: l’Atalanta (66 points), l’Inter Milan (66 points), le Milan AC (65 points) et la Roma (63 points). Les deux premiers cités sont en position favorable mais les quatre équipes se tiennent en seulement trois points. Les résultats de dimanche soir pourraient donc tout remettre en cause.Victoire à domicile contre SassuoloNul, l’Inter Milan ne gagne pas qu’importe les résultats du Milan AC et la RomaVictoire contre EmpoliNul, le Milan AC et la Roma ne gagnent pasNul et l’Atalanta perdVictoire à la SPAL et l’Atalanta et/ou l’Inter Milan ne gagnent pasVictoire contre Parme et défaite du Milan AC et de l’Inter Milan contre qui La Louve a un même goal average particulier mais une différence de buts favorable.Cette lutte pour la Ligue des Champions aura quoi qu’il arrive une incidence sur les qualifiés pour la Ligue Europa. La Roma peut encore espérer accrocher une place directe pour les poules et s’éviter un tour préliminaire avec la sixième place que le club romain occupe actuellement.Un moment dans le coup, le Torino ne peut caresser le doux rêve d’accrocher la 6eme. Même en cas de succès face à la Lazio et d’une défaite de la Roma, les coéquipiers de Nicolas Nkoulou se sont incliné deux fois cette saison contre la formation de Claudio Ranieri.Frosinone et le Chievo Vérone assurés de jouer en Serie B la saison prochaine, cette 38eme journée de Serie A va permettre de savoir qui sera le troisième relégué. Avant les coups d’envoi de ce dimanche (20h30), ils sont encore quatre à pouvoir descendre : le Genoa, premier relégable, Empoli qui reste sur 3 victoires de suite, l’Udinese et même la Fiorentina !Victoire contre la Fiorentina qu’importe les résultats d’Empoli et de l’Udinese grâce au goal average particulierVictoire face à l’Inter MilanNul et le Genoa ne gagne pasVictoire à CagliariVictoire ou nul contre le GenoaDéfaite et l’Udinese et Empoli ne gagnent pas