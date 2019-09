José Mourinho : « Le Real Madrid reste la meilleure expérience de ma carrière »

L’entraineur portugais José Mourinho a souligné que c’est au Real Madrid qu’il a pris le plus de plaisir à exercer son métier.

Mourinho : « Ce qu’on me demandait à Madrid me correspondait parfaitement »

José Mourinho est au chômage depuis son limogeage de Manchester United en décembre dernier. Le Portugais aurait pu replonger rapidement, mais il a choisi de prendre son temps et attendre un challenge susceptible de le séduire et l’aider à soigner sa réputation. En attendant de se trouver une nouvelle mission, le technicien lusitanien multiplie les sorties médiatiques. La dernière en date est survenue sur la chaîne TV portugaise « 11 ». Un rendez-vous dont il a profité pour évoquer les meilleures expériences de son parcours de coach. Et, n’en déplaise aux supporters de Chelsea, c’est au Real Madrid qu’il a avoué avoir le plus aimé travailler., a-t-il déclaré en faisant référence à son passage de trois ans dans la capitale espagnole (2010-2013).« En tant qu’entraîneur, mais aussi en tant qu’homme et aussi par rapport aux leçons que j’ai pu retenir pour la suite de ma carrière et aussi de ma vie. C’était le meilleur souvenir de ma carrière, c’était fantastique », a ajouté le « Special One ». À Madrid, il avait été poussé vers la sortie en raison d’un litige avec certains cadres de l’équipe (Sergio Ramos, Iker Casillas). Un épisode qu'il a manifestement choisi d’oublier pour ne retenir que le positif. Quand Mourinho est arrivé en Espagne, la Liga était largement dominée par le Barça. D’autre part, le Real restait sur plusieurs éliminatoires consécutives en huitièmes de finale de la Ligue des Champions . Il a réussi le pari de mettre fin à l’hégémonie des Blaugrana et réconcilier les Merengue avec la compétition reine.Ils m’ont dit qu’en face on avait la meilleure équipe du monde, qu’il fallait mettre fin à cette situation et aussi les renverser. Et à partir de là plus rien n’était pareil », se souvient « Mou » avec une pointe de nostalgie.