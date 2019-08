Jordan Tell (Rennes) retrouve Caen

Ce week-end, Idrissa

Gana

Gueye a joué son premier match avec le Paris Saint-Germain face à Toulouse. En provenance de

Everton

et avec le statut d’un des meilleurs joueurs à son poste, la première sortie de l’international Sénégalais était particulièrement attendu.

Dimanche soir, pour le compte de la 3ème journée de la Ligue 1 Française, le Paris Saint-Germain a largement battu Toulouse (4-0). Une première rêvée Idrissa

Gana

Gueye. En effet, l’international Sénégalais a joué pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers. Sans être exceptionnel, Idrissa

Gana

Gueye a fait le travail. Positionné au poste de numéro 6 en compagnie de Marco

Verrati

, l’ancien joueur d’

Everton

a étonné par son volume de jeu. Dans ce match face à Toulouse, le milieu international sénégalais qui a joué 90 minutes, a le deuxième joueur ayant réalisé le plus de passes sur le terrain derrière l’italien,

Verrati

. Avec 93% de passes réussies, Idrissa

Gana

Gueye a été aussi le joueur qui, a récupéré le plus de ballons (8), a intercepté le plus de ballons (2) et a réussi le plus de tacles (4) « je suis plutôt satisfait du résultat et sur le plan personnel, content de retrouver les terrains, après les vacances et quelque temps de repos. Je suis content de faire partie de cet effectif et de gagner ce match aujourd’hui », détaillé le 27 Parisien.

Avec son volume de jeu, l’international Sénégalais se positionne comme le nouveau poumon de l’équipe parisienne. Cette prestation de

Gana

a même convaincu son coach « il court beaucoup, il ne s'arrête jamais, il est toujours là pour fermer les espaces et pour aider. Si tu es un joueur et qu'Idrissa est proche, tu le sens bien parce que le gars est là. C'est exactement ce qu'on veut et il a été très bon. On a eu beaucoup de récupération dans les derniers mètres du terrain et c'est aussi grâce à lui. C'est une performance de l'équipe, mais il a été très bon », a déclaré Thomas

Tuchel