Jordan Ayew (Swansea) définitivement à Crystal Palace ?

"Peut-être que vous voulez attendre quelques jours", a répondu Seedorf après une question sur son possible départ, dans des propos relayés par le site de la CAF : "La première chose, c'est que je suis vraiment désolé pour les garçons. Ils ont travaillé très dur et ont bien joué, mais c'est du football et un seul peut gagner à la fin. Ce n'est pas si important mon avenir. L'important, c'est ce que nous avons construit Jusqu'à présent, nous avons amélioré de nombreux aspects sur et en dehors du terrain.” “C’est un groupe très uni. J’espère que les Camerounais seront fiers de l’esprit de combat que nous avons montré. Évidemment, la déception est grande, mais c’est du sport. C’est le moment où tout le monde doit continuer à travailler pour l'avenir. " L’ancienne star néerlandaise n’a remporté que trois matches de compétition sur neuf depuis sa reprise des Lions Indomptables aux côtés de Patrick Kluivert en août dernier, et a eu du mal à se convaincre qu’il était le candidat idéal pour le poste. "J'ai apprécié chaque minute passée à travailler avec ce groupe, en particulier en Afrique. Et nous verrons ce que l'avenir nous réserve", a déclaré Seedorf. "Je ressens évidemment de la déception et de la colère car je pensais que nous étions un peu tendus mais je dois comprendre que les joueurs ont fait tout ce qu'ils pouvaient aujourd'hui. Ce n'était pas suffisant. Je répète que nous resterons unis et ne renoncerons pas à l'excellent travail accompli par l'équipe au cours des derniers mois", a-t-il conclu.