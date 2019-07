Jordan Ayew (ex-OM) transféré définitivement de Swansea à Crystal Palace

Prêté à Crystal Palace la saison passée, Jordan Ayew a été transféré définitivement de Swansea chez les Eagles ce jeudi. L’attaquant international ghanéen a signé un contrat de trois ans en faveur du club londonien.

