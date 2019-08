Jonathan Gradit (Caen) s'engage avec Lens (officiel)

Jonathan Gradit va poursuivre sa carrière sous le maillot du RC Lens, club avec lequel il s'est officiellement engagé ce mardi. Son contrat porte sur les deux prochaines saisons (plus une en option).

Jonathan Gradit évoluera bel et bien en Ligue 2 lors de la saison 2019-20. Mais pas sous le maillot de Caen. Comme pressenti, le défenseur de 26 ans s'est en effet officiellement engagé avec Lens ce mardi. « Je suis très content d’être ici après un long moment de discussions, a raconté l'ancien Tourangeau dans un communiqué publié sur le site officiel du club artésien. Lens s’est présenté avec un projet très intéressant. C’est ce qui m’a donné envie de venir ici avec beaucoup de motivation et d’ambitions. On veut remonter en Ligue 1. On va faire le maximum. Il y a un très bon effectif. Le coach a le choix.J’ai vraiment hâte de commencer ! » Le natif de Talence a signé un contrat de deux ans (plus un en option) avec les Sang et Or.