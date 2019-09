Johan Lengoualama signe en D2 saoudienne

Buteur en Ligue des Champions mercredi face à l’Atlético Madrid, Blaise Matuidi a encore montré à Maurizio Sarri qu’il pouvait compter sur lui. D’ailleurs, le milieu de terrain français n’a jamais pensé à un départ malgré l’arrivée d’un nouveau coach.



A l’image d’un Olivier Giroud en équipe de France, Blaise Matuidi est souvent moqué pour son style particulier et toujours annoncé sur la sellette à chaque début de saison. MaisÇa a été le cas au PSG, ça l’est encore avec les Bleus et depuis maintenant deux ans à la Juventus Turin. Annoncé sur le départ durant l’été (Monaco, PSG) avec les arrivées d’Aaron Ramsey et Adrien Rabiot, le champion du monde est toujours à Turin et joue même les premiers rôles. « Vous avez parlé (d’un départ)… Je n’ai jamais parlé, je joue au football, c’est ce que j’apprécie », a-t-il déclaré à TMW. En voyant débarquer Maurizio Sarri sur le banc et en faisant le choix de rester malgré la concurrence, Matuidi pouvait s’attendre à jouer moins. Mais il n’en est rien puisqu’, mercredi en Ligue des Champions. Pas mal pour un joueur qui ne devait pas faire partie de la liste donnée par la Juve à l’UEFA ! « Rien n’a changé pour moi. Je travaille tous les jours pour l’équipe, je me sens bien avec mes coéquipiers et le club. Ce qui compte, c’est le terrain. » Quand Rabiot traîne son spleen, Matuidi continue de jouer les bons soldats. Une recette qui fonctionne depuis plus de dix ans maintenant.