Joel Matip (Liverpool) jusqu’en 2024

Selon Sky Sports, Manchester United ciblerait en vue du Mercato hivernal Emre Can, le milieu de terrain récupérateur de la Juventus Turin.

le milieu de terrain récupérateur international allemand Emre Can (25 ans) figurerait en bonne position sur les tablettes de Manchester United, qui apprécierait aussi le Croate Mario Mandzukic. Selon les informations de Sky Sports, les Red Devils envisageraient de transmettre une offre pour l’ancien joueur de Liverpool lors du Mercato d’hiver. Alors que les noms de Toni Kroos (Real Madrid) et de Saul Niguez (Atlético Madrid) ont aussi été évoqués pour renforcer l’entrejeu mancunien, le numéro 23 aurait aussi été ciblé. Soumis à une concurrence XXL chez les Bianconeri, l’ex-sociétaire du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen ne devrait pas forcément être retenu en cas d’offre adéquate durant la prochaine période de mutations.