Jodel Dossou : « Sadio Mané est une personne très importante dans ma vie »

Dans une interview avec Lemagafrik, Jodel Dossou s’est confié sur sa relation avec Sadio Mané. Selon l’international Béninois, l’international Sénégalais de Liverpool est une personne très importante dans sa vie.









Recruté en 2012 par le Salzburg, Sadio Mané s’est rapproché de Jodel Dossou même s’ils étaient en concurrence. Malgré la différence de trajectoire entre les deux joueurs, ils ont, qu’à même, gardé le contact et sont devenus de très bons amis « on parle souvent au téléphone, on s’écrit presque tous les jours. Sadio Mané est devenu une personne très importante dans ma vie », a révélé l’international Béninois. Sur la victoire de Sadio Mané et Liverpool en finale de la Ligue des champions, Jodel Dossou regrette « Malheureusement, je n’ai suivi sa victoire en Ligue des Champions contre Tottenham à la télévision. Parce que ma fille Maelys est tombée malade très rapidement », a confié le milieu de terrain international béninois de TSV Hartberg.









Connu pour sa générosité, Sadio Mané n’a pas que de bons rapports Joel Dossou. En effet, l’international Sénégalais est très proche de Désiré Sègbè Azankpo, un autre international béninois. Ce dernier a signé à Génération Foot presque au même moment que Sadio Mané. Ce dernier l’a aidé à apprendre le Wolof et ils ont été tous les deux recrutés par le FC Metz, le même jour.