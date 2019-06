Joan Jordan (Eibar) rejoint le FC Séville

Invité sur RMC jeudi soir, le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a fait le point sur le Mercato rhodanien, qui s’emballe depuis quelques jours. De Thiago Mendes à Dalbert en passant par Tanguy Ndombele, JMA a joué la transparence.

Aulas : « Ndombele vaut plus que 45 M€ »

Aulas : « Thiago Mendes ? On discute »

Mardi, l’Olympique Lyonnais a définitivement lancé son Mercato en officialisant son premier achat : celui du milieu de terrain Jean Lucas, deuxième recrue rhodanienne de l’été après la signature de l’ex gardien nantais Ciprian Tatarusanu, en fin de contrat avec les Canaris. Mais cette période de tractation est très loin d’être terminée pour l’OL, qui n’a pas encore géré ses dossiers les plus chauds. Dans le sens des départs, l’un d’entre eux concerne Anthony Lopes, qui n’a toujours pas prolongé son contrat entre Rhône et Saône. Invité sur RMC jeudi soir, Jean-Michel Aulas a fait le point sur le cas du gardien portugais : « Non, il n’y a pas eu d’accord, a affirmé le président lyonnais. Nous on a confirmé une prolongation sur trois ans, à des niveaux jamais atteints par un gardien. Et pourtant on a eu des gardiens internationaux à Lyon dans le passé ». Si JMA a assuré gérer ce dossier « en famille », il semble donc loin d’être bouclé. Même si la tendance est à une extension de bail.En revanche, l’aventure entre l’OL et Tanguy Ndombele est proche de se terminer. Cela se confirme de jour en jour. Et le patron des Gones a confirmé ce qui était dans les tuyaux : Tottenham est très intéressé par l’ancien Amiénois… mais doit encore faire des efforts : « La première proposition de Tottenham était à 45 M€. Depuis on a discuté, il n’y a rien de fait. Mais on n’est pas pressés non plus. Combien il vaut ? Je ne sais pas, mais plus de 45 M€ ». Un message clair envoyé à la direction des Spurs. Celui envoyé à propos de la situation de son capitaine Nabil Fekir était, lui, moins limpide : « Un départ ? Pourquoi pas, c'est pour ça qu'on lui a donné bon de sortie. Il lui reste un an de contrat, donc c'est pas le même prix que s'il avait quatre ou cinq ans », a expliqué Aulas. Selon les dernières rumeurs, le Milan AC ferait partie des prétendants. Un club qui avait également été associé à un Memphis Depay… sur lequel Lyon compte : « Pour moi, Memphis sera là ».On l’a compris, en plus du départ de Ferland Mendy au Real Madrid, Lyon va avoir de quoi renflouer ses caisses. Pour réinvestir de l’argent sur « peut-être quatre autres joueurs », selon Aulas. Auteur d’une belle saison avec le LOSC, Thiago Mendes pourrait être l’un d’entre eux : « C'est effectivement une demande de Juni et Sylvinho, a confirmé JMA. Il n’y a rien de fait parce que j'ai eu Gérard Lopez (le président du LOSC, ndlr) tout à l'heure et on n’a pas pu se mettre d'accord ». Les discussions avec le Brésilien seraient, elles, bouclées seront RMC, puisqu’un deal aurait été conclu. Reste le cas du poste d’arrière gauche, laissé vacant par Mendy. Après Youssouf Koné et Filipe Luis, c’est le nom de dalbert, ancien Niçois, qui revient avec insistance depuis quelques jours : « On s'est renseignés, a confirmé Aulas au sujet du joueur de l’Inter. Le souci c'est que les règles liées au nombre d'extra-communautaires n'ont pas changé, et on en a maintenant trois avec Jean Lucas. Donc il faudra faire un choix pour le quatrième. Autant de feuilletons qui restent, pour le moment, en suspens. Mais une chose est sûre : l’OL a les idées claires et avance dans ce Mercato.