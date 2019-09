JO 2020 : le Cameroun se qualifie aux dépens de l’Ethiopie

Mauro Icardi et son agent (Wanda Nara) viennent de quitter le siège du @PSG_inside après plus de 6 heures de négociations 🔴🔴🔥 (Images PSG Community) #icardi pic.twitter.com/7lLteAZ52c — PSG COMMUNITY (@PSGCOMMUNITY1) 2 septembre 2019

QUAND ICARDI VOULAIT ENVOYER DES CRIMINELS AUX TROUSSES DES TIFOSI

ICARDI BOUDÉ PAR L’ARGENTINE CAR ENNEMI DE MESSI ?

Son image est aujourd’hui indissociable de celle de son épouse. Mauro Icardi et Wanda Nara forment l’un des couples les plus emblématiques de la planète football depuis six ans. C’est même la compagne de l’attaquant argentin qui gère ses intérêts et négocie ses contrats. Cette semaine, pour la première fois de leur histoire commune, elle a même dû travailler sur le transfert de son mari, prêté avec option d’achat au PSG ce lundi. Car depuis leur rencontre, jamais Icardi n’avait quitté l’Inter Milan.Les deux joueurs s’étaient liés d’amitié, jusqu’au jour où la blonde sulfureuse quitta son premier mari pour rejoindre Icardi à Milan, juste après le transfert de celui-ci.Depuis, l’image du natif de Rosario est brouillée par cette relation. A chaque fois qu’il a affronté Maxi Lopez, ce dernier a refusé de lui serrer la main. Mais c’est surtout en Argentine que l’affaire a fait grand bruit. Même Diego Maradona s’en est mêlé, traitant Icardi de « traître » en qui il serait impossible d’avoir confiance. Certains disent que Wanda Nara a une mauvaise influence sur son mari, de six ans son cadet.Pendant deux mois, après s’être d’abord vu retirer le brassard de capitaine, le joueur formé au Barça a été mis à l’écart en raison d’une brouille avec ses dirigeants. Une brouille qui a déteint sur la relation déjà tumultueuse qu’Icardi entretenait avec les tifosi intéristes. En 2016, son autobiographie avait fait grand bruit quand, en réponse aux critiques de certains supporters, il avait menacé de leur envoyer des criminels argentins ! « Je suis prêt à les affronter un par un. J’ai grandi dans le quartier d’Argentine avec le plus haut taux de criminalité. Je leur ramène 100 criminels d’Argentine qui les tueront où qu’ils soient », avait osé le joueur. Grâce aux nombreux buts marqués les mois suivants, les tensions s’étaient atténuées, jusqu’aux polémiques du début d’année.Imbus de sa personne pour certains, impulsif pour d’autres, Icardi va sortir de sa zone de confort pour venir relancer sa carrière au Paris Saint-Germain.Et c’est peut-être sur cet aspect que réside la principale interrogation sur la réussite de l’Argentin en L1. Pour preuve, ses difficultés à s’imposer en sélection en Argentine, où à 26 ans, il ne compte que huit apparitions. Des relations difficiles avec Lionel Messi seraient la raison principale de ce « boycott ». Briller à Paris à côté d’un certain Angel Di Maria, lui aussi natif de Rosario, pourrait éventuellement changer le regard porté sur sa carrière en Argentine. L’été dernier, l’Albiceleste s’était encore passée de lui pour la Copa America