Jeux Olympiques 2020 : tout le programme des Éléphants

Quelques mois après l’exploit des Éléphants Olympiques à la CAN U23 2019, la Fédération Ivoirienne de Football a tenu à célébrer les « héros du Caire ». C’est au cours de cette cérémonie effectuée le 27 décembre dernier que la date du début des préparatifs a été dévoilée.« Nous avons été invités par le Japon le 20 mars. La préparation se poursuivra avec d’autres rencontres amicales. Nous mettrons les joueurs dans de bonnes conditions pour qu’ils reviennent avec des médailles de Tokyo », a révélé Sory Diabaté, vice-président de la FIF.Pour Sory Diabaté, cette qualification a été le fruit d’un travail de longue haleine.« Nous célébrons la 2qualification de l’histoire de la Côte d’Ivoire à une phase finale de football aux Jeux olympiques, après l’épopée de 2008 avec les Gervinho, Cissé Sékou, Salomon Kalou et autres. Cette performance est le résultat d’une vision pour le football des jeunes qui a démarré en 2012, avec le coach Kamara Ibrahim. La plupart des jeunes de cette sélection ont débuté l’aventure avec le tournoi de Montaigu. Il y a eu ensuite la CAN 2013 au Maroc avec Angbo Anderson qui a été décisive. Un suivi du travail se fait depuis 2012. Sept ans de travail assidu qui ont abouti à la qualification pour la Can U23 2019 », a-t-il conclu.