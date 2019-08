Jeux Africains 2019 : Le Sénégal, le Mali et le Burkina en demi-finale !

Freiné par les blessures depuis quelques années, Marco Verratti apparaît affûté en ce début de saison. Le milieu de terrain italien entend retrouver son influence dans le jeu parisien, surtout si Neymar venait à partir.

Verratti de nouveau porté vers l’avant

D’espoir à cadre du PSG version QSI

Samedi en début d’après-midi, Marco Verratti est apparu tout sourire devant le parterre de journalistes. Une habitude pour l’Italien qui traîne sa joie de vivre dans les travées du Parc des Princes et de la Capitale depuis son arrivée en 2012. Seulement, cette saison semble marquer un tournant dans la carrière du milieu de terrain. La préparation estivale avait donné le tempo, le début de saison l’a confirmé :On touche du bois pour l’ancien de Pescara, espérant ne pas lui porter l’œil, mais même lui se sent comme un homme nouveau : « Les problèmes que j’avais eus la saison dernière, c’était la conséquence de la pubalgie. Un jour, j’étais bien, l’autre non.».Libéré de ses pépins, Marco Verratti est prêt à attaquer un nouveau chapitre cette saison.et perdu de son influence (3 passes décisives la saison dernière). Un gâchis quand on connaît la qualité technique du bonhomme. Avec les arrivées estivales d’Idrissa Gueye et Ander Herrera, le natif de Pescara a retrouvé une position préférentielle de relayeur depuis le mois de juillet. « Je n’ai jamais dit au coach où je voulais jouer dans ma carrière. Je me trouve bien sur le côté gauche. J’ai déjà joué dans cette position avec Thiago Motta et en sélection. » A la différence des années Blanc et Emery, Thomas Tuchel le place sur le côté gauche de son milieu à trois.Mais sans Neymar, le protégé de Mino Raiola revit. Sous les ordres du coach allemand, le positionnement axial du Brésilien a eu un impact négatif sur le rendement de son coéquipier.Véritable aimant à ballons, l’ex-joueur du Barça a souvent eu tendance à venir chercher les ballons au niveau de la ligne médiane la saison dernière, rôle censé revenir à Marco Verratti.Mais à 26 ans, le « Petit Hibou » a vécu trop de vies dans sa jeune carrière de footballeur pour s’en plaindre. Deux ans après son vrai-faux départ vers le Barça, Verratti est désormais pleinement impliqué dans le projet de conquête européenne. Et malgré son âge, il est le plus ancien de tout l’effectif parisien avec Thiago Silva. « Je me sens important pour l'équipe et je veux encore l'aider davantage pour faire un pas en avant en Ligue des Champions », dit-il aujourd’hui.A l’heure où l’institution est mise à mal par le dossier Neymar, l’Italien doit désormais être le garant des valeurs parisiennes, l'une des têtes de gondoles de ce PSG version qatarie. Ce qu'il devait être au moment de son arrivée il y a sept ans.