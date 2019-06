Jessy Pi (Toulouse) rejoint Caen

Si toutes les infrastructures avaient été livrées dans les délais, la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en cours se jouerait au Cameroun. Malheureusement ! La grand-messe du football continental s’est déportée en Egypte. Et autant dire que depuis le début de la compétition, nombre d’officiels et de supporters venus des quatre coins de l’Afrique n’en disent que du mal. Notamment au sein de la Confédération Africaine de Football (CAF) où certaines figures regrettent que le pays des Lions Indomptables n’ait pas été capable d’organiser « sa » CAN cette année. Tous soutiennent que la Coupe d’Afrique des Nations, la première à 24 équipes aurait été plus belle si elle avait été organisée au pays des Lions Indomptables. « La CAN au Cameroun ? Ce serait la fête dans tout le pays, tous les jours. Ce ne serait pas aussi fourbu qu’ici en Egypte où, excepté les affiches qui jonchent les rues et la tapage qu’il y a lorsque les Pharaons jouent, rien n’indique que la CAN a lieu. Et c’est là tout le regret qu’on peut avoir après la décision de reporter la compétition de deux ans au Cameroun », murmure un officiel de la CAF ayant requis l’anonymat. « La chaleur du Cameroun, l’accueil, l’esprit festif des Camerounais et leur amour pour le football et pas seulement pour leur équipe, l’ambiance dans les rues telle que nous l’avons vécue lors de la CAN féminine de 2016, les variétés culinaires, tout cela aurait fait de cette CAN un moment magique, un moment de communion entre tous les peuples d’Afrique. Ce que nous ne voyons pas ici et c’est regrettable », renchérit un autre. Selon ce dernier, « même le président Ahmad a reconnu que le Cameroun aurait offert une meilleure CAN à l’Afrique, en terme d’organisation et de festivités », dit-il.Plusieurs manquements ont en effet été observés depuis le début de la compétition. Et certains, plus importants que d’autres ont retenu l’attention des fans et des officiels de la CAF. Le premier, c’est le manque d’eau dans les stades, durant les premiers jours de compétition. « C’était écœurant de voir qu’il manquait de l’eau dans certains stades au début du tournoi. Les journalistes en salle de presse n’en avaient pas. J’ai même vu ces enfants qui accompagnent les joueurs à leur entrée dans le stade rougir parce qu’ils avaient soif et qu’il n’y avait personne pour leur offrir de l’eau. Ça m’a fait mal. Heureusement, cela a été corrigé », révèle un haut cadre de Lagardère Sports and Entertainment, l’ex-détenteur exclusif des droits de diffusion TV de la CAN. Autre manquement, l’absence des supporters dans les stades. « Les égyptiens n’ont pas la culture de se rendre dans les stades pour encourager toutes les équipes et faire de chaque match un réel moment de ferveur. En dehors de quelques rares fans des Lions du Cameroun ou des Lions du Sénégal, du Maroc ou de la Tunisie, les Egyptiens ne vont au stade que lorsqu’il s’agit de leur pays. Mais c’est compréhensible, c’est dans leurs habitudes. Seulement, quand on organise une CAN et que l’Afrique se donne rendez-vous chez soi, on se doit de changer ce type de mentalités. Au moins le temps de la compétition », regrette-t-il encore. « Au Cameroun, c’est clair que ça aurait été différent, tellement on aime le foot dans ce pays. J’ai hâte d’être en 2021 ». Notons que la CAN a débuté le 21 juin dernier et se termine le 19 juillet prochain. Les Lions Indomptables, tenants du titre, sont premiers du groupe F après leur victoire 2-0 sur la Guinée Bissau mardi dernier. Ce samedi, Eric-Maxim Choupo-Moting et ses coéquipiers croisent le fer avec les Black Stars du Ghana, une équipe qu’ils ont battue en demi-finale de la précédente CAN (2-0) au Gabon.