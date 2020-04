Bayern Munich: Jérôme Boateng victime d'un accident de la route

1) Alessandro Mancini

2) Souleymane Diawara

3) Ismaël Bangoura

Le champion du Monde 2002 est toutefois loin d’être la première star du ballon rond à avoir été écrouée. Petit tour d'horizon de ces vedettes du sport-roi qui à un moment ou à un autre se sont retrouvées sous les verrous (ou presque):L’ancien ailier de l’Inter, de l’AS Roma et de la sélection brésilienne a écopé de trois ans de prison pour avoir abusé d'une mannequin ivre. Les faits se sont déroulés en 2011 lors d'une soirée organisée à l'époque par son compatriote...Le 10 avril 2015, le défenseur central de la sélection sénégalaise, Souleymane Diawara (48 capes entre 2002-2012), a été écroué à la prison des Baumettes à Marseille pour avoir tenté de se faire justice lui-même à la suite d'une affaire d'escroquerie dont il a été victime. Le Lion de la Téranga avait acheté une voiture de luxe qui aurait auparavant été volée. Il a purgé une peine de trois mois.L’emblématique attaquant du Sily National de la Guinée, Ismaël Bangoura (53 capes entre 2006 et 2014), a été condamné pour escroquerie par le tribunal correctionnel du Mans en France. Il est reproché à l’ancien buteur du FC Nantes d’avoir bénéficié des prestations de Pôle emploi alors qu’il était sous contrat avec le club saoudien d’Al-Raed. Il a écopé de six mois de prison avec sursis et a dû verser 132.000 euros à Pôle emploi.