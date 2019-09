Jérémy Ménez en contact avec le Paris FC

Après six journées de championnat de première division de Suisse, Jean-Pierre Nsame occupe seul, le fauteuil de leader au classement des meilleurs buteurs. L’attaquant camerounais de Young Boys compte 6 réalisations à son actif dont 2 doublés consécutifs. Muet en effet pendant les deux premières journées du championnat, le joueur de 26 ans a dû attendre la réception de Lugano pour sortir les griffes : un doublé et une victoire 2-0, le 4 août. Six jours plus tard, il se déplaçait avec les siens à St Gallen. Toujours aussi percutant devant, le Camerounais inscrit à nouveau un doublé dont le but de la victoire (2-3). Sous le maillot de Young Boys, Nsame a été le premier à marquer au cours de 4 matchs cette saison.Considéré pendant longtemps comme la pire recrue du Paris Saint-Germain, Eric-Maxim Choupo-Moting est aujourd’hui le joueur le plus décisif du club de la capitale de France. Lors des deux rencontres consécutives qu’il a déjà disputées en Ligue 1, tous en tant que titulaire, le capitaine l’attaquant camerounais de 30 ans a inscrit au total 3 buts et s’est illustré en grand artisan des victoires du PSG respectivement contre Toulouse (4-0), équipe face à laquelle il a signé un doublé, et le FC Metz (0-2).Il est avec Jean-Pierre Nsame, la preuve que le club de Young Boys peut compter sur les talents camerounais. Si son coéquipier et compatriote est l’actuel meilleur buteur du championnat de première division de Suisse avec ses 6 buts, Nicolas Moumi Ngamaleu lui, faire la course derrière avec ses 3 réalisations dont un sur penalty.Parti du Slavia de Prague pour 4,6 millions d’euros, Michaël Ngadeu est en train de prouver qu’il mérite toute l’attention des dirigeants de La Gantoise. Le camerounais a d’ailleurs profité de sa première avec le club pour s’illustrer non seulement en défenseur indéboulonnable, mais aussi en… buteur. C’était le 4 août, lors de la réception du KAS Eupen, pour le compte de la 2journée du championnat de D1 de Belgique. Ce soir-là, le champion d’Afrique 2017 a contribué au festival de son club, en inscrivant un but. Le joueur de 28 ans remet ça 3 semaines plus tard sur la pelouse de Sporting Charleroi (1-1).Ecarté du groupe pro de l’Excel en avril dernier, le joueur formé à la Fondation Samuel Eto’o a fêté son retour au sein de l’élite en inscrivant l’unique but de son équipe, qui est allée s’imposer à Saint-Trond, à l’occasion de cette première journée du championnat de D1 de Belgique, le 27 juillet dernier. Titulaire dès l’entame, le Camerounais s’est montré très entreprenant balle aux pieds. Son but à la 38e minute a permis à son club de démarrer la saison par une bonne note. Même si depuis, il a disputé 4 matchs et n’a plus marqué.