Jeff Reine-Adelaïde (Lyon) a été opéré avec succès

Jeff Reine-Adélaïde, élu joueur du mois de novembre en Ligue 1 ce jeudi, a été opéré avec succès comme il l'a lui-même annoncé.



Du mal à lire à l'envers ? 🧐 Allez, on vous le refait : Jeff Reine-Adelaïde, vainqueur du Trophée UNFP du Joueur du Mois de novembre de @Ligue1Conforama ! #TrophéesUNFP pic.twitter.com/29Mevds8JB



— UNFP (@UNFP) December 19, 2019



Well done !! Tout s’est déroulé... Je tiens à remercier le Dr. Sonnery-Cottet, le personnel de la Clinique 🏥 et mon club. Merci à vous pour vos messages de soutien. Je sors de cette journée grandi, apaisé et rempli de détermination. #NeverGiveUp 💪🏽 #TheComeBackWillBeCrazy 🔥😅 pic.twitter.com/d7RuofXEWu

— Jeff Reine-Adélaïde (@jreineadelaide) December 19, 2019

Jeff Reine-Adelaïde a été victime d'une rupture des ligaments croisés du genou et sera out pour un bon moment. Un vrai coup dur pour le joueur débarqué en été à Lyon, qui pourra néanmoins se consoler avec une distinction.L’international Espoirs français ne rejouera pas cette saison, lui qui vient d'être opéré avec succès comme il l'a annoncé via son compte Twitter, cliché à l'appui : « Well done !! Tout s’est déroulé... Je tiens à remercier le Dr. Sonnery-Cottet, le personnel de la clinique et mon club.», a-t-il écrit.