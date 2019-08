Jeff Reine-Adélaïde (Angers) s’engage à Lyon (officiel)

L’Olympique Lyonnais a officialisé mercredi soir la signature du milieu de terrain offensif d’Angers Jeff Reine-Adélaïde. L’international Espoirs

Reine-Adélaïde, maillon manquant du milieu à trois

Reine-Adélaïde rejoint la collection d’Espoirs de l’OL

L’accord de principe avec le SCO d’Angers avait été annoncé dès mercredi matin. Et cette fois, l’affaire est définitivement bouclée. L’Olympique Lyonnais a officialisé dans la soirée le recrutement du milieu de terrain offensif angevin Jeff Reine-Adélaïde, qui s’est engagé entre Rhône et Saône jusqu’en 2024, soit pour les cinq prochaines saisons.en cas de plus-value. Du haut de ses 21 ans, celui qui avait été formé à Lens avant de rejoindre Arsenal à 17 ans devient la deuxième recrue la plus chère de l’histoire de l’OL, derrière Joachim Andersen, lui aussi recruté cet été.« JRA » a franchi un vrai palier la saison dernière, où il a livré son premier exercice plein (35 matchs de Ligue 1, trois buts, trois passes). Son but et plus globalement sa prestation de haut niveau face à Bordeaux, le week-end dernier, lors de la reprise, n’ont fait que confirmer ces promesses et son bon euro Espoirs en juin. Le natif de Champigny-sur-Marne, mais peut également évoluer sur un côté. En fonction de comment le coach brésilien verra les choses et d’éventuels nouveaux départs, le club rhodanien pourrait adapter la suite de son Mercato. Définitivement barré par la concurrence, Pape Cheikh Diop a en tout cas quitté l’OL mercredi, pour retourner en prêt dans son ancien club du Celta Vigo.« C’est un joueur qui est très intéressant, très fort physiquement et qui marque des buts », a brièvement commenté Sylvinho à son sujet devant la presse, plus tôt dans la journée. Une chose est sûre, il n’arrivera pas en terrain inconnu,S'il sera qualifié dès vendredi pour la deuxième journée, la nouvelle recrue lyonnaise n'affrontera pas ses anciens coéquipiers angevins, comme convenu dans un accord moral entre les deux parties.