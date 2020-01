Jean Kasusula quitte le TP Mazembe 16 ans après son arrivée

GFA Dissolves Technical Teams of All National Teams https://t.co/AqqhYfKhiE — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) January 2, 2020

Une décision assortie d'un grand coup de balai, puisque l'ensemble des staffs des équipes nationales masculines mais aussi féminines prend la porte. « La Ghana Football Association (GFA) aavec effet immédiat, peut-on lire dans un communiqué officiel. Cette décision concerne les équipes nationales masculines et féminines. La GFA remercie tous les entraîneurs et les membres des équipes nationales pour leur contribution. » Le nom de CK Akonnor, passé par l'Asante Kotoko la saison dernière, est déjà évoqué pour occuper le banc de la sélection fanion.En poste depuis avril 2017, James Kwesi Appiahdepuis le milieu des années 2010. Investi avec le double objectif de qualifier l'équipe pour la Coupe du Monde 2018 et de la ramener en finale de la CAN, le sélectionneur avait doublement échoué. L'été dernier, en Egypte, André Ayew et ses coéquipiers avaient étépar la Tunisie. Depuis, un sans-faute avait été effectué en éliminatoires de la CAN 2021, avec deux victoires contre l'Afrique du Sud (2-0) et à Sao Tomé-et-Principe (0-1) en novembre, mais ce fut visiblement insuffisant pour convaincre le nouveau boss de la Fédération, Kurt Okraku, de renouveler sa confiance au staff en place. Ancien adjoint de Milovan Rajevac puis de Goran Stevanovic, Appiah avait une première fois occupé le poste entre avril 2012 et septembre 2014.