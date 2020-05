Jean II Makoun contredit le TP Mazembe

Mercato : le TP Mazembe a bel et bien contacté Jean II Makoun! @TPMazembe @KifreFrederichttps://t.co/ZHqWK9eEX8

Le Camerounais a confié avoir été approché par le TP Mazembe. « Mon rêve est de rejouer en Afrique. Pour l'instant, le virus inquiète tout le monde, signer pour un club n'est pas ma priorité. Avant le déclenchement de la pandémie, TP Mazembe m'a appelé et j'étais prêt à donner un coup mais le virus a tout suspendu, » a déclaré l'ancien Lion Indomptable.Une information qui a été démentie par le club congolais. Ce dernier a nié tout contact avec Makoun.« Le TPM tient à apporter un démenti formel au sujet d'éventuels contacts ou d'une signature avec l'ancien international camerounais Jean II Makoun . Le club regrette d'une façon générale la publication d'informations erronées et non vérifiées auprès de son service communication. Celle concernant Makoun en fait partie. Bien que le championnat soit à l'arrêt, la direction a un projet sportif sur lequel elle travaille pour préparer la prochaine saison. Le TPM n'a jamais, ni de près ni de loin, contacté le joueur concerné, lequel n'entre pas dans ce projet. » », indique un communiqué officiel de la prestigieuse formation congolaise.Mais Makoun a une nouvelle fois confirmé l'existence de contacts« Les contacts ont bel et bien existé entre le TP Mazembe et moi. Mais c'était avant la période du confinement ou j'ai discuté avec le manager du club que je connais très bien. Il était question que j'aille renforcer l'équipe qui était engagée sur la scène africaine. On avançait très bien dans les discussions mais tout s'est arrêté avec l'évolution du coronavirus » a expliqué le Camerounais sur les ondes de « Radio Sport Info »Par ailleurs le joueur de 36 ans ans pourrait signer en faveur d'un club local