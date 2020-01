🔴Officiel: un prodige congolais débarque à la Juventus !

«Proposer une CAN avec les équipes B...»

⚠ AFCON 2021 Changes from @CAF_Online ⚠ đŸ—ŁïžReactions from Jurgen Klopp regarding the changes " it's an obvious problem, you play a tournament in the middle of the season"#FrunSports #AFCON2021 pic.twitter.com/kXyAOiGpgL — Front Runner (@FrunSports) 17 janvier 2020

a exprimĂ© sa consternation quant Ă la programmation de laaprĂšs la confirmation que le tournoi aura lieu entre janvier et fĂ©vrier de l'annĂ©e prochaine. >> Officiel : la CAN 2021 se jouera en hiver ! InterrogĂ© ce weekend sur ce changement de date, le manager des’est engagĂ© dans un long monologue pour pester contre ce rĂ©tropĂ©dalage des instances africaines, mais aussi et surtout pour dĂ©fendre ses joueurs: «, a-t-il clamĂ©.Comment est-ce possible que celui qui emploie le joueur ne puisse pas dĂ©cider si le joueur doit rester ou non. »L’ancien entraineur de Dortmund a suggĂ©rĂ© comme solution que lane concerne dĂ©sormais que les Ă©quipes B de l’Afrique : «», a-t-il justifiĂ©. Et Ă ceux qui oseraient affirmer qu’il manque de respect Ă ce tournoi et Ă l’de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, l’intĂ©ressĂ© a prĂ©parĂ© sa rĂ©ponse Ă l’avance : « Je ne peux pas respecter la CAN plus que ça parce que j’aime cette compĂ©tition. Je l’ai beaucoup regardĂ© par le passĂ©. C’est un tournoi trĂšs intĂ©ressant et on y trouve des joueurs sensationnels. Mais le fait de jouer en Afrique est un problĂšme Ă©vident, mĂȘme si je conçois qu’il est plus logique pour l’Afrique de jouer pendant l’hiver quand le temps est meilleur pour eux. Je l’entends. Le problĂšme c’est pas spĂ©cifiquement la CAN, c’est plus gĂ©nĂ©ral que ça ». Il convient de rappeler que pas moins de quatre pensionnaires depourraient ĂȘtre concernĂ©s par une participation Ă la prochaine grande messe du football africain :(SĂ©nĂ©gal),(GuinĂ©e),(Egypte) et(Cameroun). Ce dernier est toutefois en retrait de la sĂ©lection camerounaise depuis plusieurs saisons. >> Cameroun : Joel Matip vers un retour chez les Lions Indomptables ?