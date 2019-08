Javier Saviola désigne le meilleur joueur de tous les temps !

S’il arrive à vendre Thiago Maia, le LOSC pourrait se positionner concrètement sur Renato Sanches, dont le Bayern Munich ne veut plus.

Lille est intéressé mais va d’abord devoir vendre Thiago Maia

« Golden Boy » de l’année 2016 et vainqueur de l’Euro avec le Portugal la même année, Renato Sanches a bien du mal à confirmer les très grands espoirs qui avaient alors été placés en lui. Transféré du Benfica Lisbonne au Bayern Munich pour 35 millions d’euros lors de l’été 2016, le milieu de terrain portugais ne s’est jamais imposé en Bavière. Avec l’arrivée de Philippe Coutinho, le Bayern Munich a officiellement indiqué la porte de sortie à Renato Sanches par la voix de son président Karl-Hein Rummenigge. « Il a perdu sa place en équipe du Portugal. Il voudrait la reconquérir et, pour cela, il doit évidemment jouer, et chez nous ça ne va pas être facile », a déclaré le patron du champion d’Allemagne au micro de Sky. Pour relancer le Portugais, le LOSC a fait connaître son intérêt, écrit ce jeudi L’Equipe.Le club nordiste, grâce à son conseiller Luis Campos, a ses entrées sur le marché des joueurs lusophones. En plus, Renato Sanches est très proche de José Fonte, qui s’est imposé comme le patron de la défense des Dogues depuis un an. Autant de facteurs qui rendent possibles la venue de l’ancien joueur de Benfica. Reste un obstacle de taille : l’argent. Le Bayern ne bradera pas un joueur acheté plus de 30 M€ il y a trois ans. Pour pouvoir recruter Renato Sanches, Lille va donc devoir vendre Thiago Maia au préalable, et peut-être même Boubakary Soumaré (avec un prêt dans le nord de la France dans la foulée).