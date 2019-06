Javi Calleja (Villarreal) signe un nouveau bail (officiel)

L'Atlético Madrid, qui n'aurait pas apprécié l'accord convenu en mars dernier entre le FC Barcelone et Antoine Griezmann, envisagerait de déposer plainte contre le club catalan, selon AS.

Griezmann n'est pas désiré par certains cadres du Barça

L'Atlético Madrid se sentirait méprisé

C'est une affaire qui semble bien loin d'être terminée. Depuis un an, le feuilleton Antoine Griezmann en passionne plus d'un. L'an passé,, champion d'Espagne en titre, avant même le début du Mercato, avant d'affirmer qu'il souhaitait rester à l'Atlético Madrid. Cette année, le Français a déjà annoncé son départ et les rumeurs ont donc repris de plus belle. Sauf que cette fois, la Cadena SER a annoncé que le Tricolore et le Barça auraient convenu d'un accord en mars dernier. Ce dernier point aurait fait de nouveau bondir l'Atlético, qui n'avait déjà pas apprécié tout ce qui s'était passé l'an dernier.A l'époque, les Colchoneros s'étaient même fendus d'un communiqué : « Nous en avons marre de l'attitude du Barça. Qu'un président, un joueur et un directeur du même club parlent de cette façon de l'avenir d'un joueur (ndlr : Griezmann) encore sous contrat et à quelques jours d'une finale de Ligue Europa nous semble être un manque de respect total envers l'Atlético et ses supporters. »Cette information a été relayée par plusieurs journaux locaux dont AS, ce samedi. Il y a quelques jours, certaines sources catalanes révélaient qu'Antoine Griezmann n'était pas désiré par certains cadres du FC Barcelone.Cela ne signifierait pas pour autant que la piste se soit définitivement refroidie. Si les Blaugrana ont bien approché le Tricolore en mars, alors. Si les deux formations se sont toujours bien entendues jusqu'à présent, il n'est pas certain que ce soit encore le cas bien longtemps, après cette affaire.