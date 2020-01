Jan Vertonghen (Tottenham) apprécié par Naples et l'Ajax

Paul Pogba pollue beaucoup trop l'environnement de Manchester United, selon Ryan Giggs.

Comme un léger sentiment d'agacement..., encore blessé à la cheville et qui doit d'ailleurs se faire opérer. Souvent sur le flanc, le Français donne cette impression de faire davantage parler de lui pour les rumeurs de transfert l'entourant en permanence que pour ses exploits sur le terrain. C'est en tout cas le sentiment de Giggs :« C'est un talent certes, mais nous parlons de lui tout le temps. Et il n'a pas toujours montré ce qu'il sait faire à United. Ole ne peut gérer que les joueurs qui sont aptes pour le moment. Répondre en continu à des questions sur un joueur qui, selon les rumeurs, partirait, serait blessé, serait ailleurs alors qu'il devrait peut-être être à Carrington, est frustrant pour un manager », a ainsi tonné le Gallois pour Premier League Productions, lui qui va plus loin, affirmant qu'il ne veut plus voir l’ancien turinois à Old Trafford la saison prochaine : « Non, non. Je suis désolé pour Ole car il doit répondre continuellement aux questions sur Paul Pogba. United est sur la bonne voie en ce moment et c'est sans lui. Il est revenu et s'est bien comporté pendant quelques matches, mais c'est décevant pour le moment », a-t-il maintenu,