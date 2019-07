James Rodriguez (Real Madrid) dans une impasse

Selon Marca, l’Atlético Madrid est pessimiste concernant une éventuelle arrivée de James Rogriguez, qui est toujours bloqué au Real… et pourrait le rester ?

L’Atlético pessimiste pour James

James retenu au Real ?

C’est l’un des feuilletons de l’été. De retour du Bayern Munich, où il était prêté par le Real Madrid, James Rodgriguez souhaite se relancer au sein d’une nouvelle écurie, conscient qu’il ne peut pas prétendre - du moins à court terme - à une place de titulaire chez les Merengue. Assez rapidement, la bataille pour le Colombien s’est résumée à un duel entre deux écuries très intéressées par son profil : l’Atlético Madrid de Diego Simeone et le Naples de Carlo Ancelotti. Et ce sont bien les Colchoneros qui semblaient avoir pris l’avantage dans ce dossier ces derniers jours, après avoir abandonné la piste menant à Christian Eriksen (Tottenham).Surtout que le gaucher aurait de son côté donné sa préférence à l’écurie espagnole, désireux notamment de retourner vivre dans la capitale madrilène. Mais dimanche soir, Marca a jeté un coup de froid dans ce dossier. Le quotidien espagnol explique en effet que l’Atlético se montre désormais pessimiste dans ce dossier. Les Colchoneros auraient la sensation que cette opération ne se finalisera pas, alors que le Real se montrerait particulièrement dur en affaires, surtout depuis l’humiliation reçue dans le premier derby de la saison (7-3), certes amical. Ainsi, la réunion tenue dimanche entre les dirigeants des deux formations n’a semble-t-il pas changé grand-chose.Les Merengue préféreraient de leur côté céder le joueur à Naples, qui ne sera pas un concurrent direct contrairement aux Colchoneros. Sauf que le club italien pensait à un prêt qui ne satisferait pas le Real. Au milieu de tout ça, l’ancien Monégasque ne voit pas son avenir s’éclaircir. Et l’émission « El Chiringuito » annonce même que la formation de Zinedine Zidane ne souhaite plus vendre son joueur depuis la blessure de Marco Asensio…