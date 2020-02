Jadon Sancho assuré de quitter Dortmund cet été ?

Actuellement avec le Horoya AC, Aristide Bancé veut encore briller sous le maillot des Etalons. Il l'a fait savoir lors d'une interview accordée à nos confrères d' Afrikipresse . Extraits.Pour de nombreux observateurs, l’Algérie est la favorite du groupe parce que championne d’Afrique en titre, ce qui est normal, mais le Burkina Faso aura aussi son mot à dire. Je souhaite que la CAF soit vigilante au cours des matches où il n’y aura pas de VAR. De nombreux pays ont été privés de CAN ou de Mondial à cause de mauvais comportements dans certains pays. J’attire également l’attention des arbitres en leur demandant d’officier convenablement les matches.En Afrique, on aime vite vieillir les joueurs, ce qui n’est pas une bonne chose. À 34 ou 36 ans on vous traite déjà de vieux. Non. Kolo Touré a remporté la CAN 2015 avec les Eléphants de Côte d’Ivoire à je crois, 33 ans. Et Roger Milla a joué jusqu’à quel âge ? alors pourquoi quand un joueur atteint la trentaine on le traite de vieux ? Au football, tout est possible. L’équipe nationale n’est pas un club ou un business où on doit faire progresser les jeunes pour pouvoir les transférer. Malheureusement, c’est ce qui se passe dans de nombreuses sélections africaines. Notre cas fait mal à certaines personnes parce qu’elles ne peuvent pas nous transférer. Ce qui les gêne. On vient en sélection nationale pour défendre les couleurs de sa nation qui représente tout pour un citoyen.C’est un choix difficile que j’ai fait en venant en Guinée. Je pense que tout le monde sait ce qui s’est passé en Égypte. J’ai été obligé d’arrêter mon contrat après ma blessure et je suis revenu au pays où j’ai joué pendant 6 mois avec l’USFA pour pouvoir garder ma forme. Mon engagement avec le Horoya est un choix sportif et non financier d’autant plus que c’est un club qui compte, il est l’un des 10 meilleurs du continent. Le président du club a eu des mots justes pour me convaincre. Il est un homme de parole. Je me sens bien dans ce club qui s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. A lire aussi >> Officiel : Aristide Bancé va reprendre du service ! Je suis allé à l’ASEC par un pur choix sportif. Après une bonne saison marqué par le titre de champion de Côte d’Ivoire qui fuyait le club depuis 7 ans, du titre de meilleur joueur et de celui de meilleur buteur, j’ai eu de bonnes propositions venant d’ailleurs; c’est pourquoi j’avais opté pour l’Egypte. C’était un choix financier. Les propositions étaient bonnes mais les dirigeants de mon club égyptien n’avaient pas respecté les termes du contrat ce qui m’a contraint à arrêter avec ce club. Si les dirigeants de l’ASEC Mimosas avaient fait un effort en me faisant une bonne proposition parce que je ne demandais pas grande chose, je serais resté. Cela n’avait pas été le cas et je suis parti. C’est aussi cela le football.Vu mon âge et les efforts que je fournis sur le terrain, certains sont surpris agréablement. C’est parce que j’ai une bonne hygiène de vie. Je pense que je suis toujours en forme. Alors je vais continuer de donner le meilleur de moi-même jusqu’au jour où je me sentirai dans l’incapacité de faire de bonnes choses. C’est alors à ce moment que je vais arrêter. A lire aussi >> Aristide Bancé (Horoya) : « Pas le droit à l'erreur en Coupe de la Confédération »