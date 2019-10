Jacques Zoua (ex-Gazélec Ajaccio) retrouve un club en Roumanie

L’ailier international burkinabè Bertrand Traoré n’a pas été retenu pour l’affiche de samedi contre Metz (11eme journée de Ligue 1).

Garcia : « Je fais mes choix sportifs seuls »

Rudi Garcia, l’entraîneur de l’OL, a retenu un groupe de dix-neuf joueurs pour affronter Metz (11eme journée de Ligue 1), samedi soir . Alors que Rayan Cherki est présent, le successeur de Sylvinho a décidé de se passer des services de Bertrand Traoré, Marçal étant, quant à lui, indisponible pour affronter les Grenats. « C’est une équipe avec du talent, a indiqué ce vendredi l’ancien coach de l’OM en conférence de presse. Ils ont un point de plus que nous et il faut passer devant. La victoire est impérative. Metz a des atouts, notamment offensifs. Habib Diallo est capable de tout. Ils ont deux absents et nous en tenons compte pour le travail tactique. On les étudie pour trouver où appuyer pour leur faire mal. (…) J’attends de voir comment vit mon groupe pour désigner le capitaine. Demain,A la recherche de son premier succès avec les Gones, Rudi Garcia ne compte pas faire le moindre cadeau aux coéquipiers d’Anthony Lopes. « Les choix sont faits à la méritocratie et sur ce qu’ils font sur le terrain. Je fais mes choix sportifs seuls, il n’y a pas de pression de la direction. Je discute beaucoup avec Juninho, c’est un homme qui connait le football. L’OL a un grand centre de formation. J’ai montré que j’y suis sensible en faisant jouer Rayan Cherki. Le talent n’attend pas le nombre des années. Mais il n’est pas le seul. Je ne me priverai pas des talents que j’ai à disposition. (…) Jeff Reine-Adélaïde ? Il est pétri de talent. Il doit encore travailler sur son agressivité avec et sans ballon, mais aussi sur la dernière passe. Il peut jouer à beaucoup de postes.